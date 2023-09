Mustapha Baitas : L'épreuve du séisme a démonté que le Maroc est capable, sous la conduite de SM le Roi, de faire face aux chocs avec résilience

26/09/2023

Le séisme ayant frappé récemment plusieurs régions du Maroc a démontré que le Royaume est capable, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de faire face aux chocs avec force et résilience, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.



Lors d’une réunion conjointe des commissions des finances des deux Chambres du Parlement dédiée au suivi des mesures prises par le gouvernement pour faire face aux effets du séisme, le ministre a salué l’interaction positive du Royaume qui a su gérer les effets de cette catastrophe naturelle d'ampleur.



M. Baitas a mis en avant le rôle de l'Etat dans l'interaction avec les répercussions du séisme, louant la forte synergie des différents appareils et organes de l'Etat, notamment les Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, la Protection civile, la Sûreté nationale et les Forces auxiliaires, qui se sont mobilisés dès les premiers instants pour intervenir et porter assistance aux sinistrés.



Le ministre a fait observer, lors de cette réunion, qui s'est déroulée en présence des présidents des Chambres des représentants et des conseillers, du ministre délégué chargé du Budget et des représentants des formations politiques représentées au Parlement, que les images de solidarité et d'entraide, fruit des efforts collectifs du gouvernement, des collectivités territoriales, des autorités publiques, de la société civile et de toutes les composantes du peuple marocain ont illustré, une fois de plus, que le Royaume est une nation unie qui a démontré sa cohésion.



Cependant, M. Baitas a noté que malgré le grand succès réalisé dans la gestion des effets du séisme, certaines voix, en particulier de l'étranger, ont critiqué les efforts déployés par l'Etat, soulignant que la couverture assurée par certains médias a manqué de professionnalisme et d'objectivité.



Il a également affirmé que le Maroc était ouvert aux différents supports médiatiques, ajoutant que le Royaume, qui traversait une situation de crise, a démontré son attachement au respect des principes de la liberté de la presse.



Sur le même registre, M. Baitas a fait savoir que l'interaction du gouvernement suite au séisme a été rapide, notant que la phase de recensement des sinistrés se poursuit, sachant que les indemnisations seront versées dès réception des listes.