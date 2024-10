Mpox: Un premier cas du nouveau variant confirmé en Allemagne

Un premier cas d'infection au nouveau variant du virus du mpox, à l'origine d'une importante épidémie en Afrique, a été confirmé en Allemagne, a annoncé mardi l'Institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).



"Le 18 octobre 2024, une infection au mpox par le nouveau clade 1b, contracté à l'étranger, a été détectée en Allemagne", indique le RKI, ajoutant que "le risque pour la santé de la population en Allemagne" était "faible". L'institut, qui n'a pas donné de détails sur le patient et les circonstances de l'infection, a déclaré observer la situation "de très près" et a indiqué qu'il adapterait ses recommandations si nécessaire. La transmission du mpox nécessite "un contact physique étroit", a-t-il rappelé.



Le mpox, appelé auparavant variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées. Depuis plusieurs mois, une nouvelle épidémie touche l'Afrique, les chiffres d'infection les plus élevés se trouvant en République démocratique du Congo, au Burundi et au Nigeria. Deux épidémies concomitantes sévissent, l'une provoquée par le clade 1 en Afrique centrale, touchant surtout des enfants, et une autre par le nouveau variant, le clade 1b, qui frappe des adultes dans une autre région, à l'Est de la RDC, et dans les pays limitrophes.



Au total, 42.000 cas ont été enregistrés en Afrique depuis janvier et quelque 1.100 personnes sont mortes du mpox, a déclaré la semaine dernière l'agence sanitaire de l'Union africaine, qui a averti que l'épidémie était en passe de devenir "hors de contrôle" si aucune mesure n'est prise. Ailleurs en Europe, des cas ont été signalés en Suède, et d'autres ont aussi été recensés dans plusieurs pays d'Asie.



Une campagne de vaccination a été lancée début octobre en République démocratique du Congo (RDC) ce pays d'Afrique centrale, de loin le plus touché au monde par le virus.