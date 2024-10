Moyen-Orient et Afrique: Le Maroc remplit une “mission essentielle” dans la préservation de la paix et de la sécurité

28/10/2024

Le Royaume du Maroc occupe une "place stratégique" et remplit une "mission essentielle" dans la préservation de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient et en Afrique, a affirmé, samedi soir à Marrakech, le directeur exécutif du Washington Institute for Near East Policy (WINEP), Robert Satloff, qui conduit une importante délégation du think tank US en visite au Maroc.



"Nous apprécions la position forte, positive et modérée du Maroc sur la situation au Moyen-Orient et la contribution du Royaume en Afrique", a souligné M. Satloff dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une réception organisée par le secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, Serge Berdugo, en l’honneur des membres de la délégation du WINEP.



"Le Maroc, qui occupe une place stratégique dans la région, représente la voix de la modération et de la sagesse", a soutenu le directeur exécutif du think tank US, mettant en avant "l'importance du Maroc et le rôle qu'il joue dans les relations internationales pour faire progresser la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région".



Par ailleurs, M. Satloff s’est dit heureux de conduire une importante délégation composée de 30 membres du Washington Institute for Near East Policy pour souligner l'importance des relations entre le Maroc et les Etats-Unis et la grande valeur que cet institut accorde aux relations stratégiques entre les deux pays.



"Notre objectif est de réaffirmer la solidité des relations entre le Maroc et les Etats-Unis", a-t-il fait observer, précisant que la délégation américaine visitera plusieurs villes du Maroc, dont Dakhla, pour découvrir les divers aspects politiques, culturels et humains du Royaume.



Pour sa part, M. Berdugo s’est dit heureux d’organiser cette cérémonie en l’honneur des membres de la délégation du WINEP qui a entamé son séjour à Marrakech avant de se rendre à Casablanca, Dakhla et Rabat.



"Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens entre le Maroc et les Etats-Unis et du soutien aux avancées réalisées par le Royaume dans la défense de la cause nationale", a fait remarquer M. Berdugo.



Cette cérémonie s’est déroulée en présence du wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Farid Chourak, ainsi que de plusieurs autres personnalités.