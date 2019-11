Moustapha Cissé Lô : Le Maroc intégrera bientôt la CEDEAO

Pour le président du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, le Royaume est incontournable

19/11/2019 Libé

Le président du Parlement de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Moustapha Cissé Lô a mis en avant l'importance du Royaume comme «partenaire stratégique incontournable», se disant optimiste quant à la prochaine intégration du Royaume au sein de cette organisation régionale.

«Il faudrait y aller avec prudence, mais je suis optimiste que le Maroc intégrera la CEDEAO bientôt», a affirmé Moustapha Cissé Lô, qui était l'invité de l'émission Europe-Afrique, diffusée, samedi, par la chaîne Medi1TV Afrique.

«Je pense objectivement que les Etats de la CEDEAO sont très ouverts à ce dialogue.

Il y a des points qu'il faut régler, des discussions à faire pour la stabilisation de notre région, car vous savez que la CEDEAO est confrontée à d'autres défis, notamment d’ordre sécuritaire», a-t-il indiqué en mettant en relief la place dont jouit le Maroc «comme étant le premier partenaire de la CEDEAO».

Le Royaume «est déjà pour tous nos pays un partenaire stratégique, aussi bien sur le plan économique qu’au niveau des mouvements des personnes qui vivent dans notre communauté, car le Maroc est incontournable», a insisté le responsable de la CEDEAO qui était interrogé dans le studio de Medi1 TV à Bruxelles.

«Donc, autant prendre comme partenaire ce pays frère et ami, avec qui nous partageons beaucoup», a-t-il souligné.

Par ailleurs, Moustapha Cissé Lô a salué le travail accompli par la chaîne Medi1TV, la qualifiant de partenaire médiatique de valeur.

«Je me fais le plaisir de venir répondre à votre invitation, parce que vous devenez un partenaire stratégique. Votre chaîne est suivie à travers le monde, et chaque fois que nous saisissons l’opportunité de vous inviter, vous répondez présent», a-t-il dit.

Moustapha Cissé Lô a pris part aux travaux de la 12ème édition du Forum MEDays, organisée, du 13 au 16 novembre à Tanger, sous le thème «Crise globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion».