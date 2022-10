Moussem d'Assilah : Vernissage d'une exposition des artistes espagnols Josep Maria Codina et Roser Sales Noguera

21/10/2022

Le vernissage d'une exposition des artistes espagnols Josep Maria Codina et Roser Sales Noguera a eu lieu, mercredi soir à la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales d'Assilah, en présence d'un parterre d'intellectuels et d'amateurs de l'art et de la créativité.



Cette exposition, qui s'inscrit dans le cadre de la session d'automne de la 43ème édition du Moussem culturel international d'Assilah, organisée par la Fondation du Forum d'Assilah, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, donne à voir les œuvres de ces talentueux artistes, invitant le public à une réelle immersion dans un univers empreint de beauté et de charme. L'exposition de l'artiste-peintre Josep Maria Codina, qui se poursuivra jusqu'au 4 novembre, est sa première en Afrique, qui a été conçue après sa participation dans les ateliers de peinture et de gravure du 42ème Moussem culturel d’Assilah (édition automne 2021).



Codina a combiné le travail pictural avec le design et l’enseignement, et une longue carrière d’expositions avec des œuvres dans des collections privées et dans diverses institutions publiques.



Né en 1958, Josep Maria Codina a pu se détacher des influences académiques initiales pour se plonger dans la création d’un langage pictural personnel, qui configure aujourd’hui un univers artistique particulier.



Tout au long de sa carrière, Josep Maria Codina a exposé ses oeuvres dans plusieurs galeries d’art espagnoles, européennes et américaines (1985-2021). Sa première exposition individuelle fut à Mataró en 1985.



Concernant le travail de l'artiste-graveur Roser Sales Noguera, il se situe entre le dessin et la gravure, puisqu'elle s’intéresse au mouvement artistique de Land Art des artistes phares comme Caspar David Friedrich du romantisme allemand, ou Ambrogio Lorenzetti, un Italien du XIVe siècle, et le Britannique Andy Golsworthy.



Elle réunit deux de ses grandes passions, la nature et l’art, et s’inspire des éléments qu’elle trouve au gré de ses promenades, pierres, lichens, algues, restes végétaux... dont elle extrait son histoire, ses couleurs et ses textures.



Avec cette attitude, Roser Sales Noguera veut montrer son profond respect pour la nature, le passé historique de son parcours et des lieux qu’elle a parcourus. Diplômée de l'Université de Barcelone, licence en Beaux-Arts, spécialisée dans la gravure, Roser Sales a poursuivi sa formation à la Winchester School of Art, à l’Université de Southampton et à l’école d’art de Chelsea. Elle a travaillé entre Barcelone, New York, l’Angleterre, les Pays-Bas et récemment au Maroc, dans le cadre d'une résidence d'artistes.



Roser Sales Noguera expose, pour la première fois, ses œuvres dans le cadre du Moussem culturel international d'Assilah.