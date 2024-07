Moussem d'Assilah: Une exposition célèbre 45 ans de gravure et d'impression artistique

16/07/2024

Le choix fait par la Fondation du Forum d’Assilah de consacrer une partie importante de son calendrier culturel à l’art de la gravure et de l’impression artistique n'était en aucun cas dissocié des objectifs de la première édition du Moussem culturel international tenu il y a quarante-cinq ans, visant à rendre la peinture accessible à un large public. Son credo n’est autre que de démocratiser l’art et transmettre sa passion.



La gravure et l’impression artistique ont pour ultime mission de transformer une œuvre unique en plusieurs reproductions. Ces dernières, tout en respectant les critères de la créativité visuelle, s’avèrent moins coûteuses que la peinture à l’huile et autres formes d’art, ce qui permet à un plus grand nombre d’amateurs d’art de les acquérir.



A cet égard, la galerie du Centre Hassan II des rencontres internationales accueille une exposition, qui donne à voir plus de 200 œuvres de gravure et d'impression artistique, formant une sélection d'œuvres réalisées au cours des 45 ans de l'atelier de gravure et d'impression organisé chaque année dans le cadre du Moussem d'Assilah, avec la participation des grands pionniers dans ce domaine, marocains et étrangers.



Le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Assilah, Mohamed Benaissa, a souligné que le programme de cette édition du Moussem vise à raviver la mémoire de cet atelier fécond et de son parcours remarquable, notant qu'environ 200 œuvres ont été sélectionnées parmi plus de 5.000 créations de la collection spéciale du forum, réalisées pendant 45 ans.



M. Benaissa a fait savoir que la Fondation a oeuvré, depuis la 1ère édition du Moussem en 1978, pour la création de l'un des premiers ateliers de gravure, lithographie et sérigraphie au Maroc, et contribué à la formation de nombreux artistes marocains, toute génération comprise, notant que ces artistes ont été encadrés par de grands pionniers dans le domaine, venus du Maroc, des pays arabes, de l’Inde, du Japon, des Etats-Unis, d’Amérique latine et d’Afrique.



Parmi ce riche héritage symbolique, on compte des noms prestigieux comme Robert Blackburn, Roman Artymowski, Rafi Nasri, Omar Khalil, David de Almeida et Shu Takahashi, qui sont venus partager leurs expériences et connaissances dans ce domaine.



Cette exposition, inaugurée samedi soir en présence d'un parterre de responsables et de personnalités des mondes de l'art, de la culture et de la pensée, présente le bilan des oeuvres de l'Atelier de gravure et d'impression aux nouvelles générations.



Selon le secrétaire général adjoint de la Fondation du Forum d'Assilah, Taoufik Louzari, cette exposition vient couronner les 45 ans de l'atelier de gravure et d'impression artistique, notant qu'elle donne à voir des œuvres réalisées durant toutes les éditions du Moussem.



Dans une déclaration à la MAP, M. Louzari a précisé que les œuvres exposées font partie d'une grande collection qui enrichit la bibliothèque nationale avec des œuvres d'art des quatre coins du monde, notamment de l'Asie, d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique, du monde arabe et du Maroc, faisant savoir que la sélection de cette collection d'oeuvres d'art a nécessité "beaucoup de travail et d'énormes efforts, tant lors du processus de sélection que pendant l'opération de mise à niveau des oeuvres, et ce pour le plus grand bonheur des visiteurs et habitants d’Assilah".



Pour sa part, l'artiste-peintre marocain spécialisé dans la gravure et responsable de la sélection des œuvres exposées, Youssef Al-Kahfi, a relevé que cette exposition comprend à peine environ 5% de la collection spéciale du Moussem d'Assilah dans cette catégorie", soulignant que l'exposition de gravure incarne la créativité de plusieurs artistes de différentes écoles venus du monde entier pour mettre en pratique leur savoir-faire et vivre une expérience mémorable à Assilah, la ville des arts.



Il a affirmé que "cette collection a fait l'objet d'une étude scientifique et technique pour donner vie à cette exposition", expliquant que les critères de sélection concernent la nature de l'œuvre et la valeur des artistes participants, d’autant plus que parmi eux figurent des artistes internationaux qui ont influencé l’art contemporain, ainsi que des artistes marocains pionniers.



Parmi les artistes marocains participant à cette exposition figure Sanaa Serghini, qui n'a pas pu cacher sa grande fierté de voir ses oeuvres faire partie d'une collection de créations réalisées par des artistes de renommée internationale, ajoutant: "Nous étions chanceux de participer aux ateliers de gravure du Moussem d'Assilah, dans lesquels nous avons été formés sur les nouvelles techniques auprès d'artistes de renom, qui ont, de leur côté, profité des espaces de la ville et des équipements de ces ateliers".



Cet événement a été marqué également par le vernissage de l'exposition hommage à deux figures emblématiques: l'artiste marocaine Malika Agueznay et le célèbre artiste japonais Akemi Noguchi.



Au programme de cette édition figurent plusieurs colloques et conférences, qui réuniront académiciens, artistes et critiques d’art autour de l’histoire de la gravure, son introduction et son évolution, l’occasion de se remémorer le parcours de l’atelier du Moussem et de ses prestigieux invités.