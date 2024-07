Moussem d'Assilah. Hommage à Malika Agueznay et Akemi Noguchi, les ingénieurs des intersections

25/07/2024

Les artistes marocaines Malika Agueznay et japonais Akemi Noguchi ont été honorés, dimanche, dans le cadre de la 45ème édition de la session estivale du Moussem culturel international d'Assilah.



Cet hommage célèbre l'expérience et le parcours artistique de 45 ans dans le domaine de la gravure et des arts imprimés, incarnés par ces deux artistes éminents qui ont porté les préoccupations d'Assilah pendant de nombreuses années, et qui sont le fruit de l'ingénierie des intersections des parcours, consacrée par l'atelier lors de ses différentes éditions.



L’artiste Malika Agueznay, appartenant à une génération chevronnée de l'expérience de la modernité artistique marocaine et pionnière dans le domaine de la gravure, a réussi à façonner un style unique et impactant, tandis qu'Akemi Noguchi se distingue par une sensibilité dans l'art de la gravure, utilisant des techniques parmi les plus complexes et une imagination hantée par les nuages.



A cet égard, Mohamed Benaïssa, secrétaire général du Forum d'Assilah, a souligné que "l'histoire de Malika Agueznay est une histoire de vie humaine et créative, représentant les différentes phases de développement du Moussem d'Assilah, et se distingue par deux éléments importants qui font d'elle une artiste remarquable : sa constance créative évoluant avec le temps et sa patience", notant que rendre hommage à Malika, c'est en réalité honorer une génération d'artistes marocains dans divers domaines.



"Akemi Noguchi est un grand artiste spécialisé dans la gravure, silencieux comme la mort, ne parlant jamais au point qu'on n'entend presque pas sa respiration", a-t-il poursuivi, ajoutant qu'il est un pionnier de l'art de la gravure non seulement à Assilah, mais dans le monde entier, ses œuvres étant présentes dans des collections et lieux divers à travers le globe.



Les interventions des professeurs et artistes Benyouns Amirouch, Aziz Azrhai, Jean-François Clément, Rim Laabi et Youssef Elkahfai ont abordé le développement constant des carrières des deux artistes honorés, ainsi que les caractéristiques et l'originalité de leurs styles respectifs, impressionniste et abstrait pour Malika Agueznay et dérivations inspirées de la nature pour Akemi Noguchi, maître de la teinte noire, couleur dominante dans ses œuvres, soulignant l'impact de leurs rencontres et participations répétées à l'atelier de gravure d'Assilah et la création de liens créatifs avec des artistes du monde entier.



Dans une déclaration à la MAP, Malika Agueznay a relevé que l'hommage était "une agréable surprise" dans une ville où elle est venue maintes fois pour créer de l'art et rencontrer des artistes venus de tous horizons pour échanger, partager des connaissances et tenter de développer des techniques de gravure et de dessin, décrivant Assilah comme une ville "magique et magnifique" attirant de grands artistes pour participer avec passion à son Moussem culturel international.



Lors de la cérémonie d'hommage, une vidéo retraçant l'histoire de la participation de Malika Agueznay et Akemi Noguchi aux activités du Moussem culturel international d'Assilah a été projetée, suivie de la visite de leur exposition conjointe intitulée "Chemins Croisés", qui se poursuivra jusqu'au 31 décembre.



La session d'été de la 45ème édition du Moussem culturel international d’Assilah, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la commune d’Assilah, se déroule du 5 au 27 juillet.



Au programme figurent plusieurs ateliers artistiques, la réalisation de fresques murales, et des colloques sur "l'art contemporain et le discours de crise", et "Le marché de l'art et la valeur de la création", ainsi que trois colloques thématiques sur "Introduction à l'histoire des gravures au Maroc", "L'histoire et l'évolution de la gravure" et "L'histoire de l'impression et de l'édition au Maroc".

Bouillon

Conférence des éditeurs

L'Autorité du livre de Sharjah a annoncé l'ouverture des inscriptions pour la 14ème édition de la Conférence des éditeurs, qui se tiendra du 3 au 5 novembre, dans le cadre de la 43ème édition de la Foire internationale du livre de Sharjah 2024.

Les personnes souhaitant prendre part à cet évènement sont appelées à envoyer leurs candidatures en ligne via le portail officiel de l'Autorité au plus tard le 30 août, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Cette édition permettra de discuter des défis de l'édition sur les plans national et international et d'examiner les solutions appropriées en phase avec les développements du marché de l'édition. Le point sera également mis sur les opportunités de l'industrie du livre à l'ère des nouvelles technologies, notamment en matière d'édition numérique et d'intelligence artificielle.

Cette manifestation qui promet une programmation riche et diversifiée, connaîtra la participation des éditeurs, d'agents littéraires, des leaders arabes et étrangers du secteur de l'édition, ainsi que des spécialistes et des formateurs dans le domaine de l'édition durable, a ajouté la même source.