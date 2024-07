Moussaoui Ajlaoui : L’importance de la position française réside dans le fait que l’Hexagone est le deuxième pays au sein du Conseil de sécurité, après les Etats-Unis, qui soutient ouvertement la souveraineté du Royaume sur ses provinces sahariennes

31/07/2024

«C’est un tournant historique important dans l’affaire du Sahara marocain», a affirmé le chercheur marocain, Moussaoui Ajlaoui, dans une déclaration à Libé en commentant la nouvelle position française en ce qui concerne l’affaire du Sahara marocain.En effet, dans un message adressé à S.M le Roi Mohammed VI, le président français, Emmanuel Macron, a annoncé officiellement au Souverain qu’il «considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», a souligné mardi le Cabinet Royal dans un communiqué.Dans ce message, coïncidant avec la commémoration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, le président français a assuré au Souverain «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume» et que son pays «entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».Et Emmanuel Macron d’indiquer que «pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant», ajoutant que ce plan «constitue désormais la SEULE base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ».Cette nouvelle position française est en fait « une réponse au discours Royal de 2021 à l'occasion du 68anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, dans lequel le Souverain a formulé le souhait d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays en marchant sur les pas de l’Espagne », tout en notant que « les Français ont toujours soutenu l'Initiative d'autonomie depuis 2007 au sein du Conseil de sécurité ».Selon Moussaoui Ajlaoui, expert au Centre d'études pour l'Afrique et le Moyen-Orient, (Ames-Center), l’importance de cette reconnaissance française claire réside dans le fait que l’Hexagone est le deuxième pays au sein du Conseil de sécurité, après les Etats-Unis, qui soutient ouvertement la souveraineté du Royaume sur ses provinces sahariennes.Il a également mis l’accent sur plusieurs points importants évoqués par Emmanuel Macron dans sa lettre adressée à S.M le Roi.« Le fait que le président français considère que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine est un message clair à certains pays hésitants, et plus particulièrement au régime algérien, selon lequel il n’y aura aucune solution possible de l’affaire du Sahara hors de la souveraineté du Royaume », a fait savoir Moussaoui Ajlaoui.Autre point important dans la lettre de Macron est qu’il fait le lien entre la question du Sahara et la sécurité nationale du Royaume. « Je Vous affirme l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour Votre Royaume », a précisé le président français. « Cela signifie que l’appui du Maroc dans l’affaire du Sahara est en fait un soutien à la sécurité nationale du Royaume, notamment dans une région (sahélo-saharienne) en ébullition », a expliqué Moussaoui Ajlaoui avant de souligner que le président français indique que la position de son pays s’inscrit dans la légalité internationale.Quant à la réaction de la junte militaire algérienne qui a annoncé mardi 30 juillet le retrait avec effet «immédiat » de son ambassadeur à Paris Saïd Moussi, l’expert a tancé la diplomatie d’Alger. « C’est une diplomatie qui navigue à vue. C’est une diplomatie des réactions épidermiques », a-t-il martelé.« La junte militaire va maintenant chercher un bouc-émissaire. En 2017, Ramtane Lamamra a été démis de ses fonctions en tant que ministre des Affaires étrangères par la junte parce qu’il a échoué dans ses manœuvres visant à empêcher le retour du Maroc à sa famille africaine. Plusieurs ministres des Affaires étrangères ont subi le même sort (Abdelkader Messahel, Sabri Boukadoum). Cette fois-ci, Ahmed Attaf, actuel ministre des Affaires étrangères, pourrait en être la victime après ce nouveau camouflet diplomatique », a ajouté Moussaoui Ajlaoui, spécialiste des affaires africaines et de la question du Sahara.Ironie de l’histoire, l’ambassadeur actuel de l’Algérie en France, Saïd Moussi, rappelé en urgence par la junte, était en poste à Madrid quand a éclaté la crise diplomatique entre l’Espagne et l’Algérie après que Madrid a considéré le plan d’autonomie proposé par le Maroc dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son «unité nationale », comme étant le « plus sérieux, réaliste et crédible» pour mettre fin à ce différend artificiel.