Moussaoui Ajaloui anime une rencontre de l’USFP à Salé

23/05/2019

L’USFP à Salé organisera la deuxième rencontre ramadanesque sur le thème «La cause de l’intégrité territoriale et les changements survenus dans la région».

Animée par l’expert en questions africaines, Moussaoui Ajlaoui, cette rencontre aura lieu samedi 25 mai à 22 h au siège du parti à Salé, sis à l’intercession du Boulevard Abderrahim Bouabid et Avenue du 20 août.