Moulay Yacoub : L'ONEE met en service un projet de 50 MDH pour renforcer l'alimentation en eau potable

20/09/2024

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE)– branche Eau, vient de mettre en service récemment un projet de renforcement de l’alimentation en eau potable au niveau de la province de Moulay Yacoub pour un coût total de 50 millions de dirhams (MDH).



Ce projet, dont l’exploitation a démarré fin juillet dernier, comprend la pose de 22 km de canalisations d’un diamètre de 500 mm, la construction et l’équipement de deux stations de pompage et leur raccordement au réseau électrique ainsi que la construction de deux réservoirs d'eau d'une capacité chacune de 1000 m3 et 800 m3.



Financé entièrement par l’ONEE, ce projet cible à terme 11 communes et 200.000 personnes à Moulay Yacoub, a précisé, dans une déclaration à la MAP, la cheffe de service Exploitation et maintenance à la direction provinciale de Fès de l'ONEE (branche eau), Imane Amrani.



Mme Amrani a expliqué qu'à cause du stress hydrique dont souffre le Royaume, plusieurs perturbations ont été enregistrées au début de l’été au niveau des communes de Sbaâ Rwadi et Laâjajra et des douars avoisinants, ayant entraîné dans certains cas des coupures d’eau.



En effet, a-t-elle détaillé, une chute de production a été constatée en particulier au niveau des forages d’Aïn Boukhnafer, avec un débit qui est passé de 60 l/s à moins de 30 l/s provoquant un déficit de plus de 50%.



Cette situation a incité l’Office à mettre en place un programme de distribution en concertation avec les autorités locales, a rappelé Mme Amrani, notant que le centre de Moulay Yacoub a continué à être desservi de façon normale.



Pour résorber le déficit, l’ONEE a accéléré le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable à partir des ouvrages de production de la ville de Fès qui est alimentée à partir du barrage Idriss 1er.



Les nouvelles stations de pompage produisent désormais un débit de 150 l/s qui permettront à moyen et long termes de répondre aux besoins en eau potable des communes de Moulay Yacoub, Sbaâ Rwadi et Laâjajra, a affirmé la responsable de l’ONEE, ajoutant que dans sa deuxième phase, ce projet couvrira les communes de Sebt Loudaya, Mikkess et Sidi Daoud.



A cette occasion, Mme Amrani a souligné qu’il est impératif de prendre en considération les années de sécheresse successives qu'a connues le Maroc et le coût des ressources hydriques, exhortant les usagers à rationaliser leur utilisation de l’eau potable en la consommant de manière responsable.

Elle a ajouté que les équipes de l’ONEE restent mobilisées pour assurer une alimentation régulière en eau potable.