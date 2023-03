Moulay El Hassan Daki : Le grand pari de réussir l'expérience marocaine en matière de défense des droits de la femme, un choix national

10/03/2023

Le grand pari de réussir l’expérience marocaine en matière de défense des droits de la femme et de consolidation de ses acquis au sein de la société est un choix national et une responsabilité collective plaçant la gent féminine au centre du développement dans toutes ses dimensions, a affirmé, mercredi à Rabat, Moulay El Hassan Daki, Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public.



Lors d’une réception organisée par la présidence du ministère public en collaboration avec l’association des magistrats et fonctionnaires du ministère public, à l’occasion du 8 mars, M. Daki a relevé que la célébration de la Journée internationale de la femme est une occasion pour rendre hommage aux réalisations de la femme marocaine et à sa contribution dans les différents domaines de développement.



La femme est un partenaire essentiel dans le développement durable et un élément important pour réaliser ses objectifs, conformément à la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI qui n’a eu de cesse de veiller à la promotion des conditions de la femme marocaine et à la consolidation de son rôle et de sa place dans différents domaines, a-t-il dit.



La célébration de cette journée coïncide cette année avec la dynamique continue pour l’amélioration des conditions de la femme, enclenchée par le discours du Trône du 30 juillet 2022, a-t-il affirmé. Et de poursuivre que cette journée se veut également l’occasion de s’arrêter sur l’évolution du nombre des femmes exerçant au sein du ministère public.



Il a, dans ce sens, fait savoir que le personnel féminin représente plus de 50% du personnel du ministère public, de même que sa présence dans les postes de responsabilité s’est renforcée pour atteindre plus de 20%.