Mostra de Venise "Out of School" de Hind Bensari primé au Venice Production Bridge

03/09/2025

Le film-documentaire "Out of School" (La Cour des Grands) de la réalisatrice marocaine Hind Bensari a remporté, mardi, deux prix dans la catégorie Final Cut in Venice, du programme Venice Production Bridge, dans le cadre de la 82e édition du Festival international du film de Venise.



Récit initiatique mettant en scène un frère et sa sœur de treize et onze ans, pendant leur première année sans école, le film documente cette phase de transition pour des enfants que la déscolarisation oblige à devenir adultes du jour au lendemain.



Leur parcours commence dans le cocon de leur village, où Moqari, le personnage principal, change son survêtement d'enfant pour un costume d'adulte trop grand pour lui: métaphore de la difficulté à endosser trop tôt les responsabilités. Sa sœur, Fatima, encore scolarisée, est confiante de pouvoir convaincre ses parents de la laisser continuer sa scolarisation.



L’histoire de leur passage à l’âge adulte est mêlée à celle de l’exode rural, à travers l’expérience douce-amère du départ, des souvenirs emportés, de l’abandon d’une vie réglée par le rythme des saisons.



Dans une déclaration à la MAP, la réalisatrice marocaine a exprimé sa grande joie d’avoir remporté le Prix Red Sea et le Prix du Festival d’Amiens de cette catégorie à la prestigieuse Mostra de Venise, qui apporte un soutien concret aux films encore en phase de post-production.



Final Cut in Venice, a-t-elle expliqué, offre l’opportunité de présenter la copie de travail aux distributeurs, acheteurs, sociétés de post-production et programmateurs de festivals internationaux, l’objectif étant de faciliter l’achèvement des films et leur accès aux marchés internationaux.



Mme Bensari a, de même, fait savoir que la sortie du documentaire, produit par Alaa Al Jem, en coproduction avec 2M et la productrice danoise Vibeke Vogel, est prévue pour l’année prochaine.



Native de Casablanca, Hind Bensari a grandi à Londres et s’est formée en économie et études moyen-orientales à l’université d’Édimbourg et à la London School of Economics.



Autodidacte en cinéma, elle a été la première cinéaste africaine à recevoir le Prix du meilleur documentaire au Hot Docs Canadian International Documentary Festival à Toronto, pour son premier film-documentaire "We Could Be Heroes" (2018), récompensé également au Festival national du film de Tanger.



"Out of School" était en lice aux côtés de huit autres films lors de cette 12e édition du Final Cut in Venice, dédié aux films en post-production issus d’Afrique et du Moyen-Orient.