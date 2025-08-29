Mostra de Venise 2025 : Le Maroc à l'honneur au Venice Production Bridge

29/08/2025

Le Maroc est mis à l’honneur, pour la première fois de son histoire, au Venice Production Bridge, dans le cadre de la 82e édition du Festival international du film de Venise, qui se tient du 27 août au 6 septembre dans la cité italienne des Doges.



A l’occasion de cette distinction, qui illustre la reconnaissance internationale croissante du cinéma national et son rayonnement à l’échelle mondiale, une importante délégation marocaine, composée d'institutionnels et de professionnels du secteur, prend part à la prestigieuse Mostra de Venise 2025, conduite par le directeur du Centre cinématographique marocain (CCM), Mohamed Reda Benjelloun.



Cette consécration du Maroc, aux côtés du Royaume-Uni et du Chili, traduit une ambition collective visant à renforcer les partenariats professionnels sur les grands marchés internationaux et s’inscrit en droite ligne de la stratégie de promotion internationale portée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le CCM, conformément à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, et en phase avec les chantiers engagés en matière de coproduction, de diffusion et de valorisation des talents émergents du 7e art national, selon le CCM.



A cette occasion, le cinéma marocain sera mis en avant à travers sa participation aux principaux temps forts du Venice Production Bridge, en l’occurrence les volets stratégiques "Venice Gap-Financing Market", consacré aux projets en recherche de financement, avec la sélection de trois longs-métrages marocains : "Tarfaya" de Sofia Alaoui, "The Black Pearl" d’Ayoub Qanir et "The Missing Camel" de Cheikh N’Diaye, et le "Final Cut in Venice", centré sur les films en postproduction en provenance d’Afrique et du Moyen-Orient, avec la sélection du projet "Out of School" (La Cour des Grands) de Hind Bensari.



Au programme de cette participation marocaine exceptionnelle figure aussi la projection en avant-première mondiale du film "Calle Málaga" de Maryam Touzani, dans la Section Spotlight.

Aussi, le Centre cinématographique marocain a aménagé un espace de promotion au sein du marché du film au Venise Production Bridge.



En parallèle, le CCM organise trois panels traitant des thématiques portant sur "Incentives and Opportunities - Cash Rebate Program", "Co-production, Step by Step Process", et "When Moroccan Animation Shapes Global Imaginary - A Cultural Treasure to Share".



La 82e Mostra de Venise s’est ouverte, mercredi soir, en déroulant le tapis rouge du Lido au gratin du 7e art mondial, dont George Clooney, Julia Roberts, Werner Herzog, Paolo Sorrentino ou encore le grand cinéaste américain Francis Ford Coppola.