Moscou revendique la prise de deux villages dans l'Est de l’Ukraine

22/07/2024

L'armée russe a revendiqué dimanche la prise de deux petites localités dans l'Est de l'Ukraine, poursuivant un grignotage de terrain dans certaines parties du front malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.



"Les unités du groupe +Ouest+ ont libéré les localités de Rozovka (Andriïevka en ukrainien) et Pestchanoïe Nijnee (Pichtchané en ukrainien)", a indiqué le ministère russe de la Défense dans son compte-rendu quotidien.



Ces petites localités, très peu peuplées avant l'attaque russe à grande échelle de février 2022, sont situées respectivement dans les régions de Lougansk et Kharkiv, à une quinzaine de kilomètres l'une de l'autre.



L'armée ukrainienne, en manque d'hommes et de puissance de feu, fait face depuis l'automne dernier à des attaques russes le long de la ligne de front, qui s'étend sur près de 1.000 km.



Dans l'Est, les forces russes ont conquis plusieurs petites localités ces dernières semaines. Dans la région de Donetsk, elles poussent en particulier, en ce moment, vers les villes de New York et Toretsk.



Ces attaques, très couteuses en soldats et en matériel, n'ont pas permis, pour l'heure, de percée d'envergure capable de changer radicalement la situation sur le front.