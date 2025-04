Morocco Dental Expo 2025 : Le rendez-vous incontournable des professionnels de la dentisterie

20/04/2025

La ville de Casablanca abrite pour la sixième année consécutive les évènements : le Salon international de la dentisterie «MOROCCO DENTAL EXPO» et le Forum «DENTAL TRIBUNE», et ce du 24 au 27 avril 2025 au Parc d’exposition ICEC Ain Sebaâ situé à côté du Complexe sportif Sidi Mohammed d’Aïn Sebaâ de Casablanca, sous le thème : « Dentisterie connectée : Innover sans s'égarer des bases.»



Organisé sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, MOROCCO DENTAL EXPO s’inscrit comme étant la plus grande manifestation africaine qui regroupe tous les professionnels de la santé bucco-dentaire non seulement au niveau national mais aussi international.



Le nombre de visites reçues lors des dernières éditions montre que le Salon est devenu la plus grande plate-forme africaine du secteur de la santé bucco-dentaire reconnu à l’échelle internationale. MOROCCO DENTAL EXPO 2025 vient renforcer sa vision innovatrice dans le secteur de la santé bucco-dentaire et consacrer son rôle dans le développement des relations professionnelles entre les opérateurs marocains du secteur de la dentisterie et les donneurs d’ordre internationaux notamment africains et arabes.



Environ 6.000 visiteurs professionnels constitués essentiellement de médecins dentistes, de prothésistes et de distributeurs, seront attendus sur un site moderne et spacieux autour de plus de 100 exposants couvrant toutes les disciplines en rapport avec le secteur de la dentisterie : Equipements et consommables dentaires, laboratoires, éducations et formations …etc. La présence d’exposants en provenance de : la Chine, la France, l’Inde, l’Italie, le Pakistan, la Grèce, Ses Emirats Arabes Unis, l’Espagne, l’Egypte, la Tunisie et le Maroc donnent à cette manifestation une envergure internationale.



En marge du volet Exposition, le Forum DENTAL TRIBUNE, programme scientifique par excellence, sera organisé sous le même toit, et où débats et échanges traiteront les différentes thématiques liées aux politiques et stratégies gouvernementales, aux mécanismes pour améliorer le fonctionnement du secteur, la valorisation du rôle du partenariat public-privé et l’apport des innovations technologiques.



Cette édition de Dental Tribune prend une ampleur exceptionnelle cette année grâce à un programme scientifique de haut niveau présidé par Professeur Olaya Medaghri Alaoui et animé par 43 experts internationaux et marocains.