Morocco Blockchain & Cryptocurrencies Days : Une plongée au cœur de l’avenir numérique

06/03/2025

L’Institut national des postes et télécommunications (INPT) a récemment accueilli la première édition des Morocco Blockchain & Cryptocurrencies Days, un événement d’envergure dédié aux transformations majeures induites par la blockchain et les cryptomonnaies.



Réunissant experts internationaux, entrepreneurs, décideurs politiques et universitaires, cette rencontre visait à explorer les opportunités et défis liés à ces technologies émergentes.



Pendant trois jours, les débats ont mis en lumière le rôle crucial de la blockchain dans divers secteurs stratégiques tels que la finance, la logistique et les services publics. En garantissant une meilleure transparence, efficacité et confiance, cette technologie s’impose comme un levier incontournable de transformation numérique au Maroc.



Les discussions ont également porté sur les cryptomonnaies et leur impact sur l’économie nationale. L'accent a été mis sur leur potentiel à redéfinir le paysage financier, en facilitant les paiements sécurisés, en favorisant l’inclusion financière et en accélérant les transactions transfrontalières.



Afin d’offrir une expérience complète et interactive, l’événement s’est structuré autour de trois journées thématiques : une compétition Capture The Flag dédiée à la cybersécurité et à la sécurité blockchain, où les participants ont démontré leur expertise technique ; des conférences et des panels de discussions animés par des spécialistes, abordant les avancées technologiques, les défis réglementaires et les perspectives d’évolution ; et des ateliers et formations pratiques destinés à renforcer les compétences des participants, à travers des sessions encadrées par des experts du domaine.



Au-delà des échanges techniques, l’événement a également offert un espace de dialogue avec les représentants gouvernementaux. L’un des enjeux majeurs soulevés concernait l’intégration de la blockchain dans l’administration publique et la gouvernance. L’objectif est d’identifier des stratégies efficaces pour tirer pleinement parti de cette technologie, tout en assurant un cadre réglementaire adapté à son développement au Maroc.



Avec cette première édition réussie, les Morocco Blockchain & Cryptocurrencies Days s’affirment comme une plateforme incontournable d’échange et d’innovation. En réunissant les principaux acteurs du secteur, cet événement marque une avancée significative vers l’adoption et la régulation des technologies blockchain et cryptographiques au Maroc.



H.T