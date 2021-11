Mondiaux de sport boules à Alassio: Du bronze pour Fathia Targhaoui

Les sélections marocaines, aussi bien masculine que féminine, sont parvenues à réaliser de probants résultats au terme des championnats du monde de sport boules qui se sont déroulés récemment à Alassio en Italie. La performance la plus remarquée dans ces Mondiaux, qui ont connu la participation de 27 pays d’Amérique, d’Europe, d’Océanie et d’Afrique, est à mettre à l’actif de la championne marocaine Fathia Targhaoui. Targhaoui, comptant déjà dans son palmarès une médaille d’or aux Jeux mondiaux ainsi qu’un titre de vice championne du monde en 2016, a réussi à s’adjuger le bronze de l’édition d’Alassio au tir de précision.Après avoir franchi le tour des qualifications, Fathia Targhaoui, qui n’a disputé aucun tournoi depuis 18 moins à cause de la pandémie du coronavirus, a eu raison en quart de finale de l’Italienne Valentina Basei (12-8), avant de céder le pas au stade des demi-finales devant la Française Pauline Gouilloud (11-16). D’ailleurs, cette dernière a terminé deuxième derrière la Turque Buket Ozturk qui a raflé le titre mondial. Dans une déclaration à la presse, Fathia Targhaoui s’est dite heureuse de sa performance, précisant qu’ «on a essayé de faire de notre mieux et nos efforts ont été récompensés par une médaille de bronze ». Un satisfecit également partagé par Abdellatif Aboutaher, élu président de la Fédération Royale marocaine de sport boules ainsi que de la Confédération africaine de la discipline qui a indiqué que « les équipes marocaines s’étaient bien défendues,réussissant parlàmême à sortir des poules pour atteindre les huitièmes de finale ». Pour lui,«le résultat marquant reste la médaille de bronze remportée par Fathia Targhaoui, performance qui a permis au Maroc de terminer septième au classement mondial et premier au niveau africain ». Il convient de signaler que ces Mondiaux ont vu la présence du directeur technique national, Fouad Kouar, qui faisait partie du corps des arbitres retenus pour officier lors de cette manifestation.