Mondiaux d’athlétisme en salle: Le Maroc représenté par 3 athlètes

01/03/2024

Trois athlètes représenteront le Maroc lors des 19èmes championnats du monde d'athlétisme en salle qui se tiennent du 1er au 3 mars à Glasgow en Ecosse.



L'équipe nationale, encadrée par l'entraîneur Anas El Moudden, est composée d'Abdelati El Guesse (800 m), Anas Essayi (1500 m) et Hicham Akankam (1500 et 3000 m). Pour rappel, le Maroc a remporté 19 médailles, dont 6 en or, 5 en argent et 8 en bronze, lors des précédentes éditions des championnats du monde d'athlétisme en salle.



Sur les six médailles d'or glanées par les athlètes marocains, trois ont été décrochées par Hicham El Guerrouj (deux sur le 1500 m en 1995 et 1997 et une sur le 3000 m en 2001). Les autres médailles d'or ont été remportées par Saïd Aouita en 1989 (3000 m), Hasna Benhassi en 2001 (1500 m) et Abdelaati Iguider en 2012 (1500 m).