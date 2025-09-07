Mondiaux d’athlétisme de Tokyo: Soufiane El Bakkali, chef de file du contingent marocain

07/09/2025

Le Maroc sera représenté par 20 athlètes (14 hommes et 6 dames) aux 20es championnats du monde d'athlétisme, prévus du 13 au 21 septembre à Tokyo.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine d'athlétisme, les couleurs nationales seront défendues chez les hommes par le double champion du monde et olympique Soufiane El Bakkali qui sera aligné sur le concours du 3000 m steeple aux côtés de ses compatriotes Mohamed Tindouft, Salah Eddine Benyazid et El Mostafa Faid.



De leur côté, Anass Essayi, Fouad Mesaoudi et Hafid Rizqi seront engagés dans le 1500 m, tandis que Saad Hinti représentera le Maroc dans le concours du 400 m haies.

Dans l'épreuve du 800 m, deux athlètes seront alignés, en l'occurrence Abdarrahman El Assal et Abdelaati El Guess.



Quant à l'épreuve du marathon, elle verra la participation de Othmane El Goumri, Mohamed Reda El Aaraby et Soufiyan Bouqantar.

Côté dames, seront engagées Bahiya El Arfaoui sur 1500 m, Assia Raziki et Soukaina Hajji (800m), en plus de Fatima Ezzahra Gardadi, Rahma Tahiri et Kaoutar Farkoussi dans le marathon.



Le Maroc a remporté au total 33 médailles, dont 12 en or, autant en argent et 9 en bronze, lors des précédentes éditions des championnats du monde d'athlétisme.

Depuis la première édition en 1983 à Helsinki, le Maroc a été absent du podium lors de quatre éditions ; à savoir, celles de Stuttgart (1993), Berlin (2009), Daegu (2011) et Moscou (2013).



Par ailleurs, l'édition 1999 à Séville reste la plus prolifique pour l'athlétisme marocain avec cinq médailles : deux en or (Hicham El Guerrouj sur le 1.500 m et Salah Hissou sur le 5000 m), deux en argent (Nezha Bidouane sur le 400 m haies et Zahra Ouaaziz sur le 5000 m) et une médaille en bronze (Ali Ezzine sur le 3000 m steeple). Grâce à ce bilan inédit, le Maroc s'était classé à la 5è place du tableau des médailles lors de cette édition.

Divers

LDC féminine



L'équipe de l'AS FAR dames a battu la formation algérienne de Afak Relizane sur le score de 4 buts à 0, vendredi à Monastir (Tunisie), à l'occasion de la deuxième journée des qualifications de la Zone UNAF pour la phase finale de la Ligue des champions féminine de football.

Les buts de la formation militaire ont été inscrits par Sanae Massoudi (9), Hanane Ait El Haj (39, s.p.), Nouhaila Benzina (45+3è) et Yolanda Ghannami (80è).

Dans l'autre match de la journée, disputé à Sousse, les Tunisiennes de l'ASF Sousse ont été lourdement battues par les Egyptiennes de FC Massar (0-6). A l'issue de cette journée, l'AS FAR conforte son leadership avec 6 points, devançant FC Massar et Afak Relizane, avec 3 points chacun.

L'équipe classée première de ce mini-championnat se qualifiera pour la phase finale de la Ligue des Champions féminine.



EN U17 bat



La sélection marocaine des moins de 17 ans de football a pris le meilleur sur son homologue canadienne par 3 buts à 0, jeudi en match amical joué en Espagne.

Les buts de l'équipe du Maroc ont été marqués par Ismail El Aoud (49è), Nael Haddani (53è) et Ilias Hidaoui (88è).

Cette rencontre s'inscrit dans le programme de préparation de l'équipe nationale en prévision du Mondial de la catégorie, prévu au Qatar en novembre prochain.

