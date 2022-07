Mondiaux d'athlétisme: Soufiane El Bakkali se qualifie pour la finale

18/07/2022

Le champion olympique marocain Soufiane El Bakkali s'est qualifié, samedi, pour la finale du 3.000 m steeple, comptant pour les mondiaux d'athlétisme, qui se sont ouverts vendredi à Eugene aux Etats-Unis d'Amérique. El Bakkali, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année sur la même distance, a survolé la 1ère série en 8mn 16sec 65/100è.



Il a devancé les Kenyans Leonard Kipkemoi Bett (8:16.94) et Abraham Kibiwot (8:17.04). Les trois premiers de chaque série décrochent leurs billets pour la finale. Ils seront rejoints par les six athlètes ayant enregistré les meilleurs chronos. Un total de 15 athlètes (14 hommes et 1 dame) représentent le Maroc à la 18è édition des Championnats du monde d'athlétisme (Eugene-2022).