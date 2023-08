Mondiaux d'athlétisme:La Marocaine Fatima Ezzahra Gardadi dans l'histoire

29/08/2023

L'athlète Fatima Ezzahra Gardadi a écrit l'histoire, samedi matin à Budapest, en offrant au Maroc sa première médaille au marathon féminin lors des Championnats du monde d'athlétisme.



Gardadi a signé une performance exceptionnelle pour inscrire son nom au palmarès des 19èmes Mondiaux d'athlétisme, empêchant par la même occasion un podium 100% éthiopien, qui semblait acquis.



Déterminée à briller lors de cette épreuve extrêmement éprouvante, disputée sur une distance de 42,195 km, la championne marocaine s'est surpassée pour terminer à la 3ème place du marathon féminin, avec un chrono de 2h 25min 17sec.



Gardadi a été devancée par l'Ethiopienne Amane Beriso Shankule, championne du monde en 2h 24min 23sec, et sa compatriote Gotytom Gebreslase, 2ème avec un chrono de 2h 24min 34sec.



Continuant à croire en ses chances de se hisser sur le podium du marathon féminin, malgré la rude concurrence, la championne marocaine a réussi lors des derniers kilomètres à remonter au classement de la course, pour prendre finalement le meilleur sur l'Israélienne Lonai Chemtai Salpeter et l'Ethiopienne Yalemzerf Yehualaw (4ème et 5ème).



Du haut de ses 31 ans, Gardadi s'est montrée particulièrement résiliente et endurante pour terminer la course parmi les trois premières et offrir au Maroc sa 2ème médaille lors de ces 19èmes Mondiaux d'athlétisme, après celle en or remportée par Soufiane El Bakkali sur 3000 m steeple.



Cette nouvelle médaille porte le bilan du Maroc aux Championnats du monde d'athlétisme à 33 médailles lors de 19 participions, dont 12 en or, 12 en argent et 9 en bronze.



Il s'agit de la 3ème médaille du Maroc dans l'épreuve du marathon lors des Mondiaux d'athlétisme, après les deux médailles d'or décrochées par le champion marocain Jaouad Gharib aux Mondiaux de Paris-2003 et Helsinki-2005.



A la faveur des médailles remportées par Soufiane El Bakkali et Fatima Ezzahra Gardadi, le Maroc, représenté aux Championnats du monde (Budapest-2023) par 17 athlètes (12 hommes et 5 dames), occupe désormais la 13ème place au tableau des médailles ex-aequo avec le Japon et la Grèce.