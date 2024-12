Mondial des clubs : Le Wydad débutera le 18 juin contre Manchester City à Philadelphie

09/12/2024

Le Wydad de Casablanca débutera son Mondial des clubs 2025 contre Manchester City (Angleterre), le 18 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie, selon le programme dévoilé samedi par la Fédération internationale de football (Fifa).



Le 22 juin dans le même stade, le Wydad affrontera la Juventus (Italie), avant de boucler le premier tour du groupe G, le 26 juin à l'Audi Field de Washington D.C. face au club émirati Al Aïn, de Soufiane Rahimi, précise la Fifa, dans un commuiqué.



La Fifa a décidé d’avancer le match d’ouverture au 14 juin. A l’affiche, l’Inter Miami de Lionel Messi recevra Al Ahly d’Egypte. La finale du tournoi est prévue au MetLife Stadium à New York, le 13 juillet 2025.



Ce tournoi réunit pour la première fois 32 équipes, dont 12 clubs européens, 6 d'Amérique du Sud, 4 d'Afrique, 4 d'Asie, 4 de l'Amérique du Nord et un club d'Océanie.

Les 16 clubs ayant fini aux deux premières places de chacun des huit groupes se qualifieront pour la phase à élimination directe.



Par ailleurs, la FIFA confirme que la phase initiale de vente de billets pour les 48 matches de la phase de groupes ouvrira le jeudi 19 décembre 2024 à 10h00 heure locale (16h00 GMT+1) exclusivement sur FIFA.com/tickets (où les fans peuvent déjà enregistrer leur intérêt pour l'achat de billets).