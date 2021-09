Mondial de futsal: Pour l’EN, le chemin des quarts passe par la Thaïlande

16/09/2021

frontera ce jeudi à partir de 19 heuresson homologue thaïlandaise pour le compte de la seconde journée (groupe C) de la 9ème édition de la Coupe du monde organisée du 12 septembre au 4 octobre 2021 en Lituanie. Un match à grand enjeu pourl’EN dansla mesure où elle pourra assurer sa qualification au tour des quarts de finale bien avant la troisième manche où elle aura à jouer le favori du groupe, le Portugal. Pour rappel, lors de la première manche, l’équipe du Maroc, double championne d’Afrique, avait surclassé la sélection des Iles Salomon par 6 à 0. Le festival de buts des Nationaux a été signé Soufiane El Mesrar, Mohamed Achraf Saoud, Idriss Raiss Fenni, Bilal Bekkali, Othmane Boumezou et Soufiane Bourite. C’est d’ailleursla première victoire de la sélection marocaine en Coupe du monde après ses deux précédentes participations en Thaïlande et en Colombie respectivement en 2012 et en 2016.