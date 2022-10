Mondial de football pour amputés : L’EN cartonne face à l’Irlande

03/10/2022

L'équipe nationale s'est imposée, samedi, face à l'Irlande (6-0) au stade "TFF Riva" à Istanbul, lors de la coupe du monde de football pour amputés 2022.



Ainsi, la sélection nationale a entamé son premier match avec un but à la cinquième minute, marqué par Salah Eddine Hassani, puis Ilias Al Sebai a inscrit les deuxième et troisième buts. L'équipe nationale a poursuivi sa belle performance avec un quatrième but de Hamza Al Moden. Le cinquième but contre les Irlandais a été marqué à nouveau par Ilias Al Sabai, alors que Salah Eddine Hassani a conclu le match avec un sixième but dans les dernières minutes de la rencontre.

L'équipe nationale devait jouer, dimanche, son deuxième match contre le Brésil.



Dans une déclaration à la MAP à la fin du match, l'entraîneur de la sélection nationale, Fouad Assou, a indiqué que "malgré la victoire d'aujourd'hui et la bonne performance de l'équipe, il est un peu tôt de parler de résultat positif. Il faut s’attendre à ce qu'on se qualifie pour le deuxième tour".



"Nous avons la certitude que nous irons au plus loin dans cette coupe", a-t-il enchaîné.

De son côté, le président de la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en situation de Handicap (FRMSPSH), Hamid El Aouni, s'est félicité du résultat obtenu par l'équipe marocaine face à son rival irlandais, "qui montre la force de cette équipe", la considérant comme "le fruit des préparations des différents membres de l'équipe nationale.

A noter que la sélection nationale, qui compte 15 joueurs, est logée dans le groupe D aux côtés du Brésil, de l'Iran et de l'Irlande.



La Coupe du monde de football pour amputés, qui se tient à Istanbul, du 30 septembre au 9 octobre, connaît la participation de 24 équipes.