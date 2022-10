Mondial de football pour amputés Elimination de l’EN au stade des quarts de finale

09/10/2022

L'équipe nationale a été éliminée en quarts de finale de la Coupe du monde de football pour amputés, après sa défaite (4-1) face à la Turquie, pays hôte, jeudi soir au stade TFF Riva d'Istanbul.



Les locaux ont ouvert le score dès la dixième minute de jeu par le biais de Rahmi Özcan, avant qu'Ömer Güleryüz ne double la mise à la 28ème minute, suivi d'un troisième but de Kemal Güleş cinq minutes plus tard.



L'unique but des protégés de Fouad Assou a été inscrit à la 46ème minute par Ilias Al Sebai.

La Turquie a marqué un quatrième but par Kemal Güleş, auteur d'un doublet.

Les locaux affronteront l'Ouzbékistan en demi-finale.



L'équipe nationale a signé une belle performance lors de cet événement, auquel elle participe pour la première fois.



Le Maroc a entamé son aventure par une victoire face à l'Irlande (6-0), avant d'être battu par le Brésil (0-2). La sélection nationale a par la suite fait match nul face à l'Iran (0-0), lui permettant de se qualifier pour les huitièmes de finale.



Le Maroc a par la suite validé son billet pour les quarts de finale en s'imposant largement face à l'Argentine (4-0).



La 17ème édition de la Coupe du monde de football pour amputés prendra fin ce dimanche.