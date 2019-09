Mondial de basket : La France fait chuter les Etats-Unis de leur piédestal

13/09/2019

L'équipe de France de basket a réalisé un exploit historique en battant pour la première fois en compétition la mythique équipe des Etats-Unis (89-79) en quart de finale du Mondial-2019, mercredi à Dongguan (Chine). Certes, il n'y avait pas LeBron James, Steph Curry ou Kawhi Leonard dans ce Team USA, mais la prouesse est quand même énorme.

C'est la première fois que l'équipe américaine mord la poussière en compétition officielle depuis 2006. Même le grand Gregg Popovich, sélectionneur du Team USA y est allé de son compliment au sujet des Français. "C'est la meilleure équipe de France que j'ai vue de ma vie", a estimé le coach des "Spurs" de San Antonio. "Ce n'est pas juste une équipe offensive bien appliquée. Ce ne sont pas juste quelques individualités". "Ils ont été bons dans tous les secteurs", a-t-il souligné.

L'entraîneur américain a aussi tenu à défendre son équipe face à une probable onde de choc dans son pays et les excuses de l'absence de stars de la NBA. "Vous allez continuer à parler des absents, pourquoi ne pas se concentrer sur ceux que l'on a", a lancé le septuagénaire devant les journalistes. "Ils n'ont jamais joué ensemble mais ils sont entrés dans l'Arène et ont joué. Ils méritent d'être félicités pour ça, juste comme la France mérite sa victoire". "C'est juste incroyable!", a réagi quant à lui le meneur français Andrew Albicy.

Grâce à cette victoire, conjuguée au succès de l'Australie sur la République tchèque dans le dernier quart, la France est assurée d'aller au Jeux olympiques de Tokyo l'été prochain. C'est la deuxième demi-finale mondiale consécutive pour l'équipe de France, qui avait perdu en 2014 à ce stade contre la Serbie, après avoir réussi l'exploit de battre l'Espagne à domicile en quart de finale. Elle avait toutefois terminé sur le podium mondial pour la première fois.

Quelques minutes après le match, les Français se sont tournés vers leur demi-finale, vendredi à Pékin, qui les opposera à l'Argentine du vétéran Luis Scola (39 ans), bourreau de la Serbie mardi. "J'ai dit aux gars: +Pas de joie, on ne montre rien, parce qu'on n'a rien fait", a dit le capitaine Nicolas Batum.

Contre les Etats-Unis, les Français ont fait un match presque parfait. Seul un passage à vide à la fin du 3e quart-temps et au début du quatrième a fait passer un frisson dans le dos. Alors qu'ils avaient mené de dix points, ils se sont retrouvés derrière de sept à huit minutes de la fin. C'est là qu'ils ont montré une force mentale impressionnante pour revenir et repasser devant. "C'est nos c... qui ont parlé, il faut dire les choses comme elles sont", a lancé Evan Fournier, encore une fois le meilleur marqueur français avec 22 points, en louant "l'intelligence de jeu" de son équipe.

Le grand homme du match a été Rudy Gobert. Infranchissable en défense, mais aussi extrêmement entreprenant en attaque, le pivot de Utah Jazz a signé une ligne de stats monumentale: 21 points, 16 rebonds, 10 fautes provoquées!

Les Français ont fait parler leur force collective face à une équipe qui, malgré les nombreux absents comptait tout de même deux All Star, le meneur Kemba Walker et l'ailier Khris Middleton, et un grand espoir de la NBA, l'arrière Donovan Mitchell (29 points, mais aucun dans le dernier quart-temps).

Après le relâchement contre l'Australie (défaite 100-98 lundi), l'équipe de France a défendu fort. La palme revient à Frank Ntilikina, le meneur des New York Knicks, qui a éteint Walker et mis 11 points en attaque, dont des paniers importants en fin de match. Nando De Colo a été aussi net et précis avec 18 points (dont 11 dans le quatrième quart-temps).

"Ces Américains, c'est une équipe très forte individuellement, mais qui n'a aucun vécu (...) On leur a montré qu'ils étaient des joueurs comme nous", a souligné Fournier, l'un de quatre Français de NBA avec Batum, Ntilikina et Gobert.