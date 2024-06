Mondial 2030 : Aucune décision finale n’a encore été prise concernant le nombre de stades ou leur répartition géographique

30/06/2024

Le comité de la candidature conjointe du Maroc-Portugal-Espagne pour la Coupe du monde de la FIFA 2030, "YallaVamos2030" a affirmé qu’"aucune décision finale n’a encore été prise concernant le nombre de stades, leur répartition géographique ou l’attribution des matchs par pays".



"Toute information officielle à ce sujet sera communiquée via les canaux officiels", indique la Fédération royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion du comité tenue les 27 et 28 juin à Agadir et dont l’objectif était l’inspection des différents sites candidats à accueillir le tournoi en plus de finaliser les derniers ajustements avant le dépôt final du dossier de candidature commun des trois pays, prévu fin juillet.



Au cours de la première journée de la réunion, précise la même source, les représentants des comités de candidature des trois pays ont visité plusieurs sites clés à Agadir, y compris le grand stade de la ville. La délégation a aussi évalué les emplacements possibles pour accueillir les "FIFA Fan Festival", en mettant l’accent sur la plage iconique d’Agadir comme principale option. De plus, la station balnéaire de Taghazout a été examinée comme lieu potentiel pour les camps de base des équipes. Vendredi, une réunion en ligne a été tenue avec des représentants de la FIFA, centrée sur le processus de candidature et ses avancées. Cette réunion a été suivie par des sessions de travail au sein du comité de pilotage tripartite pour revoir les divers aspects et finaliser les ajustements du dossier de candidature, ajoute la FRMF dans son communiqué.



"Le comité se réjouit de la qualité de la collaboration entre toutes les parties prenantes et réaffirme son engagement à poursuivre son travail en étroite coopération avec la FIFA et les autorités locales des trois pays pour présenter une candidature finale solide pour la Coupe du Monde 2030", conclut la même source.