Mondial 2026 : Plus de 1,5 million de demandes enregistrées en 24 heures pour la prévente de billets

12/09/2025

Plus de 1,5 million de demandes de billets dans le cadre du tirage au sort de la prévente Visa pour la Coupe du monde 2026 ont été déposées dans les 24 premières heures suivant l'ouverture de la période d’inscription, a annoncé la Fédération internationale de football association (FIFA).



Les inscriptions, ouvertes depuis le 10 septembre sur FIFA.com/tickets, proviennent de supporters issus de 210 pays, précise la Fifa dans un communiqué publié jeudi soir, notant que les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, pays hôtes du tournoi, enregistrent la plus forte demande, suivis par des fans d’Argentine, de Colombie, du Brésil, d’Angleterre, d’Espagne, du Portugal et d’Allemagne.



"Le nombre impressionnant d’inscriptions témoigne de l’enthousiasme mondial suscité par la Coupe du monde 2026, qui s’annonce comme un tournant dans l’histoire du football", a déclaré Heimo Schirgi, directeur des opérations de la FIFA World Cup 26.



Le tirage au sort de la prévente Visa, réservé aux détenteurs de cartes Visa, constitue la première étape officielle de la billetterie. Les inscriptions resteront ouvertes jusqu’au 19 septembre à 11h00 (heure de l’Est américain) / 15h00 (GMT) sur le portail officiel FIFA.com/tickets.



Le moment de l’inscription n’influence pas les chances de réussite, puisque les candidatures seront soumises à un processus de sélection aléatoire, précise le communiqué, ajoutant que les candidats retenus seront informés par email à partir du 29 septembre et se verront attribuer un créneau pour l’achat de leurs billets à compter du 1er octobre.



Les billets pour les matchs de groupes seront proposés à partir de 60 dollars USD, tandis que l’ensemble des 104 rencontres fera l’objet de la vente, y compris les billets à l’unité, les billets par équipe et les billets par stade.

La FIFA annonce par ailleurs que d'autres phases de vente seront ouvertes dès le mois d’octobre, avec plus de détails disponibles sur son site.



Des formules hospitalité, incluant des billets de match, sont déjà accessibles sur FIFA.com/hospitality. L’organisation met en garde contre les circuits non officiels, rappelant que seul le site FIFA.com/tickets garantit la validité des billets.



Enfin, la FIFA rappelle que la participation au tirage au sort de la prévente Visa est gratuite et réservée aux personnes âgées de 18 ans et plus, conformément au règlement officiel disponible sur son site.