Mondial-2024 de futsal: Le parcours de l’EN prend fin au stade des quarts

30/09/2024

La sélection marocaine de futsal a mis à rude épreuve la machine infernale brésilienne en quart de finale du Mondial-2024, dimanche à Boukhara, sans toutefois la stopper, en cédant sur le score de 3 buts à 1, soit l’écart le moins important réalisé par la Seleçao lors de cette édition.



Bien organisés défensivement et audacieux offensivement, les Lions de l’Atlas ont tenu bon face aux quintuples champions du monde, très en forme lors de cette édition, avec zéro défaite et de larges victoires, surtout au premier tour.



L’équipe nationale a d'emblée pressé haut dans la zone adverse, dans l’espoir d’éloigner le danger brésilien et essayer de s’offrir un but précoce, qui lui permettrait de négocier le reste de la partie sous de meilleurs auspices.



Par cette stratégie, les Lions de l’Atlas ont réussi à tenir à distance les joueurs brésiliens, en les acculant à être plus dans la défensive, mais pas pour longtemps: La Seleçao, qui a buté au début sur une défense marocaine opaque, a fini par trouver la brèche sur un exploit individuel de Marcel (12e), buteur de cette édition, qui ouvre le score par un tir des 20 mètres.



N’ayant plus rien à perdre, les hommes de Hicham Dguig prennent plus de risque dans une tentative de rétablir la parité et retrouver la confiance. Mais face à la meilleure défense de cette édition, la mission était très ardue.



Les individualités des joueurs brésiliens ont également fait la différence lors de cette partie, à l’image des buts de Leandro Lino, qui profite juste avant la pause (18e), des espaces laissés par les Marocains, engagés offensivement pour recoller au score, et de Dyego qui déborde avant de faire trembler les filets d’un tir des 7 m (29e).



Le baroud d‘honneur des Marocains, à défaut de renverser la situation, a permis de réduire le score, suite à un splendide tir croisé de Otmane Boumezou (35e), qui jouait en tant que gardien volant.



En atteignant les quarts de finale du Mondial-2024 de futsal, les Lions de l’Atlas, qui n'ont pas démérité face aux favoris brésiliens, font aussi bien que la précédente édition, en 2021 en Lituanie. Ils avaient perdu face au même adversaire (1-0).



Boukhara. Ali Refouh (MAP)