Mondial-2024 de futsal: La hiérarchie respectée en phase de poules

La sélection marocaine affrontera, ce jeudi à 13h30 à Boukhara, son homologue iranienne pour le compte des huitièmes de finale

24/09/2024



La phase de poules du Mondial-2024 de futsal en Ouzbékistan a pris fin dimanche, avec ce constat tangible que la hiérarchie mondiale demeure solide devant les tentatives de la bouleverser.



D'emblée, neuf des douze équipes qualifiées en tant que premières et deuxièmes sont dans le top 10. Même parmi les équipes classées troisièmes, ce sont les mieux placées mondialement qui ont pu obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale: La Croatie, 16e au classement mondial, l'Afghanistan (30e), le Venezuela (21e) et le Costa Rica (31e), se sont, en effet, qualifiés aux dépens de la Libye (50e) et du Panama (44e).



Dans le classement des groupes, cette hiérarchie a été parfaitement respectée, à l’image du Paraguay, 13e au classement mondial, qui a terminé en tête du groupe A, devant les Pays-Bas (36e) et le Brésil, 1er au classement mondial, qui devance la Thaïlande (9e) dans le groupe B. Idem pour l'Argentine (5e) et l'Ukraine (12e), dans le groupe C, l'Espagne (3e) et le Kazakhstan (8e) dans le groupe D, le Portugal (2e) et le Maroc (6e) dans le groupe E et l'Iran (4e) et la France (10e) dans le groupe F.



Dans les confrontations directes, à part la victoire des Pays-Bas sur le Paraguay (5 - 2), lors de la 3ème journée du groupe A et le nul de l’Espagne avec le Kazakhstan (1 - 1), lors de la première journée du groupe D, ce sont les équipes les mieux classées mondialement qui sont sorties victorieuses.



Ainsi, le Brésil a corrigé la Thaïlande 9-1 (3ème journée du groupe B), l’Argentine a largement battu l’Ukraine 7 - 1 (première journée du groupe C), alors que les matches Portugal - Maroc et Iran - France se sont soldés en faveur des mieux classés mondialement sur le score identique de 4 - 1, lors de la troisième journée des groupe E et F.



Le leader du classement mondial, le Brésil a, lui, largement honoré son statut lors de cette édition, avec un premier tour explosif, jalonné de trois larges victoires contre Cuba (10 - 0), la Croatie (8-1) et la Thaïlande (9-1).



Avec la meilleure attaque (27 buts) et l’une des trois meilleures défenses (2 buts) aux côtés de l’Espagne et du Kazakhstan, la Seleçao se présente aux huitièmes de finale avec un imposant goal average (25 buts) et deux Brésiliens dans le top-3 des buteurs de cette édition, à savoir Marcel, 1-er avec 8 buts et Pito, troisième avec 5 buts, ce qui en dit long sur sa puissance offensive et défensive.



Les huitièmes de finale se dérouleront du 24 au 27 septembre, alors que les quarts sont prévus les 29 et 30 septembre, les demies les 2 et 3 octobre et la finale et le match de classement le 6 du même mois.



Tachkent. Ali Refouh (MAP)

Tableau des huitièmes et des quarts de finale

Voici le tableau des huitièmes et des quarts de finale du Mondial-2024 de futsal en Ouzbékistan (GMT+1):



Huitièmes de finale

25 septembre

13h30: Espagne - Venezuela (Andijan)

16h00: Paraguay - Afghanistan (Tachkent)

26 septembre

13h30: Iran - Maroc (Boukhara)

16h00: Portugal - Kazakhstan (Andijan)

27 septembre

13h30: Thaïlande - France (Boukhara)

16h00: Argentine - Croatie (Tachkent)



Quarts de finale

29 septembre

13h30: V Brésil - Costa Rica/V Iran - Maroc (Boukhara)

16h00: V Pays-Bas - Ukraine/V Espagne - Venezuela (Tachkent)

30 septembre

13h30: V Thaïlande - France/V Paraguay - Afghanistan (Boukhara)

16h00: V Portugal - Kazakhstan/V Argentine - Croatie (Tachkent)

NB : Les matches Brésil - Costa Rica et Pays-Bas - Ukraine devaient avoir lieu mardi.