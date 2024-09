Mondial-2024 de futsal. Hicham Dguig: Nous avons confirmé notre rang mondial

30/09/2024

En atteignant les quarts de finale du Mondial-2024 de futsal, comme en 2021 en Lituanie, la sélection marocaine a confirmé son rang mondial, a indiqué dimanche à Boukhara le sélectionneur national, Hicham Dguig.



“Nous sommes parmi les huit meilleurs au monde et nous confirmons que nous méritons bien notre rang, alors que des sélections qui travaillaient bien avant nous, n’ont pas atteint ce niveau”, a affirmé Dguig, suite au match des quarts de finale perdu face au Brésil (3-1).

“La Fédération a engagé un énorme projet et a cru en cette discipline. Le travail ne doit pas s’arrêter en si bon chemin et nous devons continuer pour que, très prochainement, le Maroc s’offre une place au podium”, a souligné Dguig.



Evoquant le match, Hicham Dguig a relevé qu’il a été perdu sur des détails.

“Nous avons produit notre meilleur match et avons fait preuve de force de caractère, mais il y a des détails qui nous font défaut”, a-t-il fait remarquer.



“Physiquement nous étions meilleurs. Nous avons campé dans leur zone et nous avons créé plusieurs occasions, sauvées par le gardien ou la défense. La différence aujourd’hui a été dans la qualité des joueurs de relais”, a-t-il expliqué.