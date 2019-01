Mondial-2022 à 48 équipes : Aucune décision ne sera prise sans l'accord du Qatar

18/01/2019

"Aucune décision ne sera prise sans l'accord du Qatar", le pays hôte, a affirmé mercredi Nasser Al-Khater, secrétaire général adjoint du comité d'organisation du Mondial-2022, alors que la Fifa étudie la possibilité d'élargir le nombre de participants à 48 équipes.

"Au moment où l'on parle, nous sommes en train de nous préparer et de travailler sur une Coupe du monde à 32 équipes", a expliqué le responsable lors d'un point de presse.

"Aucune décision ne sera prise sans l'accord du Qatar. C'est un point important: ce sera une décision prise conjointement", a-t-il ajouté.

Le Mondial-2022, le premier organisé en hiver (21 novembre - 18 décembre), ne durera que 28 jours contre 32 habituellement, mais la Fifa étudie la possibilité d'étendre le nombre de participants de 32 à 48 équipes.

"Nous sommes en attente des résultats des études de faisabilité. Une fois qu'elles seront prêtes, (la Fifa) va les partager avec nous pour que l'on se penche dessus", a indiqué M. Al-Khater.

Grâce à elles, "on va voir si c'est possible ou si cela n'est pas possible, et ce qui aura besoin d'être changé car il y aura de nombreux domaines qui seront affectés (en cas de passage à 48 équipes): le nombre de stades, le nombre de jours de compétition, la diffusion, le nombre de matches...", a-t-il ajouté. Concernant l'accès des femmes aux stades, le responsable du comité d'organisation du Mondial-2022 a assuré qu'il n'y aura "aucune restriction".

"Au Qatar, nous n'avons pas de restrictions concernant l'accès des femmes au stade. Elles assistent aux matches depuis longtemps. Mardi, lors de l'entraînement du PSG ouvert au public, il y avait des hommes, des femmes, et aucune restriction à ce sujet", a-t-il affirmé.

La décision finale sur le projet d’un Mondial à 48 équipes dès 2022 sera prise en mars.