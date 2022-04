Mondial-2022. Ouverture de la deuxième phase de vente de billets

07/04/2022

La deuxième phase de vente de billets pour la Coupe du monde de football au Qatar a débuté mardi et se terminera le 28 avril, ont annoncé les organisateurs. "Les personnes dont la demande de billets a été satisfaite seront informées de la suite donnée à leur demande par courriel au plus tôt le 31 mai", indique la Fifa dans un communiqué.



Quatre types de billets sont disponibles: des billets pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée au résidents du Qatar), des billets réservés aux supporters d'une équipe pour l'ensemble de la phase de groupes ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer, et des billets donnant accès à quatre matches dans quatre stades différents. Pour les spectateurs venus de l'étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 250 et 800 riyals qatariens (entre 62 et 200 euros) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 2200 et 5850 riyals (550 et 1460 euros). Les tarifs des billets réservés aux résidents du Qatar courent de 40 à 750 riyals (de 10 à 190 euros) l'unité. En moyenne, ils sont 30% plus cher que lors du Mondial précédent en Russie en 2018.



Compte tenu des faibles distances entre les huit stades situés dans un rayon de 50 kilomètres du centre de la capitale Doha, "pour la première fois, le public aura la possibilité de demander des billets pour deux matches ayant lieu le même jour, au début de la phase de groupes", précise également la Fifa. L'ouverture de cette deuxième phase de vente fait suite au tirage au sort du premier tour de la compétition la semaine passée.



La France championne du monde a hérité d'un groupe D abordable, avec la Tunisie, le Danemark et un barragiste. Le Brésil (dans le groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun) et le Portugal (dans le groupe H avec le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud) ont été moins chanceux. L'affiche la plus séduisante est Espagne-Allemagne, dans le groupe E, le 27 novembre. Sur 32 nations participantes, 29 se sont qualifiées, les trois dernières auront l'occasion de le faire lors de matchs de barrage en juin.