Mondial-2022: Les joueurs auront accès à leurs données de performances

26/09/2022

Les participants à la Coupe du monde de football au Qatar auront accès à leurs données individuelles juste après les matches, une nouvelle étape dans l'usage de la technologie à très haut niveau, a annoncé vendredi la FIFA. L'annonce suit de quelques jours la publication par le syndicat des joueurs Fifpro d'une Charte des droits liés aux données, un sujet délicat tant l'analyse de paramètres toujours plus fins est devenue omniprésente dans le football professionnel. Concrètement, explique la FIFA, les joueurs pourront télécharger dès leur arrivée au Qatar une application dédiée, sur laquelle seront compilées "données footballistiques avancées, données de performance physique et données d'intelligence footballistique". Parallèlement à l'analyse menée au sein de chaque sélection, ils auront accès à des données détaillées sur l'intensité de leur pressing et de leurs courses, sur leurs appels de balle et les zones de réception, ou encore sur leur capacité à casser les lignes par une passe. Ces données mêlent observations brutes via "plusieurs caméras placées tout autour du terrain", synthétisées sur "des cartes thermiques positionnelles", et travail des "analystes performances de la FIFA", développe l'organisation. Elles seront ensuite "synchronisées avec les séquences de match pour permettre aux joueurs de revoir - sous différents angles - les moments clés de leur prestation", ajoute la FIFA. L'instance mondiale avait testé son nouveau système d'analyse en temps réel à l'occasion de la Coupe arabe 2021, et entend plus largement "maximiser le potentiel de la technologie" dans le football, selon son directeur Innovations technologiques, Johannes Holzmüller. La même logique figure derrière l'introduction lors du Mondial qatari (20 novembre-18 décembre) de la "technologie semi-automatisée du hors-jeu" (SAOT), censée accélérer et fiabiliser les décisions arbitrales, quatre ans après le déploiement de l'assistance-vidéo à l'arbitrage lors du Mondial-2018. "Les joueurs nous ont clairement fait comprendre qu'ils souhaitaient avoir un meilleur accès à leurs données et tirer plus d'avantages de cette collecte", indique de son côté Simon Colosimo, secrétaire général adjoint de la Fifpro, cité dans le communiqué. Les participants au Mondial pourront "sauvegarder ou partager" photos et statistiques de match "sur les réseaux sociaux, et ce directement depuis l'application", précise la FIFA.