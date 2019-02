Mondial-2006 : Blatter convoqué en mars par le parquet suisse

Santiago annonce une candidature commune Argentine-Chili-Paraguay-Uruguay pour la Coupe du monde 2030

16/02/2019

Sepp Blatter a été convoqué par un procureur suisse en qualité de "personne appelée à donner des renseignements", en lien avec les soupçons de corruption autour de l'attribution du Mondial-2006 à l'Allemagne, a-t-on appris jeudi auprès de l'ancien président de la Fifa.

"Par le biais de mon avocat, j'ai reçu le 8 février une convocation à me rendre au bureau du procureur à Berne, en qualité de personne appelée à donner des informations dans l'affaire liée à l'attribution de la Coupe du monde 2006 à l'Allemagne", a indiqué à l'AFP l'ex-président de la Fifa, suspendu pour 6 ans de toute activité liée au football.

M. Blatter a été convoqué pour le 28 mars. "Ce n'est pas la première fois que je suis convoqué pour apporter des informations dans le cadre de cette affaire", a-t-il ajouté.

"Le secrétaire général de l'époque Urs Linsi, prétend que je lui ai donné des consignes précises, ce que je conteste", a ajouté l'ancien patron du football mondial, suspendu pour un paiement controversé de 2 M CHF à Michel Platini, lui aussi suspendu.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert en novembre 2015 une enquête criminelle visant Franz Beckenbauer, en qualité de président du comité de candidature de l'Allemagne au Mondial-2006, ainsi que Horst Rudolf Schmidt, Theo Zwanziger, ex-président de la Fédération allemande de football (DFB) et Wolfgang Niersbach, membre du Comité de candidadure et vice-président du Comité d'organisation du Mondial-2006.

Le MPC avait ensuite annoncé en novembre 2016 avoir mené des perquisitions en lien avec Urs Linsi, secrétaire général de la Fifa de juin 1999 à juin 2007.

L'enquête ouverte le 6 novembre 2015 par la justice suisse porte "sur le paiement de 6,7 millions d'euros effectué en avril 2005 par la Fédération allemande de football (DFB) à Robert Louis-Dreyfus" (ex-patron d'Adidas, partenaire de la DFB).

L'hebdomadaire allemand Der Spiegel avait jeté un pavé dans la mare fin octobre 2015 en avançant que l'Allemagne aurait utilisé un fonds secret de 10 millions de francs suisses (6,7 millions d'euros) pour acheter des voix et obtenir l'organisation du Mondial 2006.

En mai dernier, Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach et Horst Rudolf Schmidt ont été inculpés par la justice allemande pour "fraude fiscale aggravée" dans le cadre de cette affaire.

Par ailleurs, le président chilien Sebastian Piñera a annoncé, jeudi, que l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay se sont mis d'accord pour présenter une candidature commune pour organiser la Coupe du monde 2030.

"Les présidents de l'Argentine, Mauricio Macri, du Chili, Sebastian Piñera, du Paraguay, Mario Abdo Benitez et de l'Uruguay, Tabaré Vazquez, se sont mis d'accord pour présenter une candidature commune pour l'organisation de la Coupe du monde 2030", a écrit M. Piñera sur son compte officiel Twitter, soulignant que ce tournoi planétaire sera le "Mondial du centenaire", un siècle après la première Coupe du monde organisée et remportée par l'Uruguay.

Avec cette annonce, le Chili rejoint la candidature commune Argentine-Uruguay-Paraguay pour le Mondial 2030 déjà annoncée depuis octobre 2017.

Le président chilien a expliqué avoir proposé cette option à ses trois homologues il y a plusieurs mois, ce qu'ils ont accepté, alors que les fédérations des quatre pays sud-américains ont fait part à la Fifa, l'organe mondial du football, de leur intention d'organiser conjointement la Coupe du monde 2030.