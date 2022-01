“Mon Maroc ” , un livre hommage aux opérateurs du tourisme

27/01/2022

"Mon Maroc" est le titre d'un bel ouvrage que vient de publier la journaliste et essayiste Ahlam Jebbar chez Première Ligne Edition, avec en ligne de mire un hommage appuyé aux opérateurs du tourisme. "Ce livre arrive à un moment où les opérateurs du tourisme marocain traversent une période sans précédent, particulièrement éprouvante pour ne pas dire dramatique pour certains", explique dans un communiqué Mme Jebbar, directrice du journal spécialisé en ligne Tourisma Post. Mme Jebbar, également auteur du beau livre à succès "Ce Maroc que l’on aime", précise que pour avoir le privilège de côtoyer ces professionnels au quotidien, "j’ai une grande admiration pour leur dignité dans cette épreuve. Ils ont beaucoup donné pour le pays et ce n’est qu’une infime reconnaissance que de leur dédier ce livre aujourd’hui". Cet opus de 240 pages, qui met en exergue une profession qui traverse, en ce moment même, la pire épreuve de son histoire,se veut un carnet de voyage revisité dans les dédales harmonieuses d’une destination d’exception à travers ses atouts, sa culture, mais aussi ses femmes et ses hommes qui œuvrent au quotidien, chacun à son niveau pour porter l’image de tout un pays en créant cette atmosphère magique et unique dont les touristes sont en quête permanente. Dédié à mettre la lumière sur toute une profession animée, depuis de nombreuses décennies par la volonté de faire briller la marque Maroc, une profession aujourd’hui à l’arrêt quasi-total, l’ouvrage se décline en trois thématiques. La première aborde la destination Maroc comme un pays où le tourisme est un secteur économique important. La deuxième concerne la culture d’un pays quise démarque par son histoire millénaire, ses arts et son artisanat, sa gastronomie, ses costumes… Autant d’ingrédients qui font du tourisme marocain une véritable expérience. La dernière s’intéresse aux femmes et aux hommes qui travaillent au quotidien dans ce secteur, qu’ils soient grands patrons, opérateurs du quotidien ou travailleurs de l’ombre. La liste des personnalités retenues dans le livre est loin d’être exhaustive, mais comme l’explique l’auteur, "c’est un joli échantillon représentatif de cette profession". Ce sont donc cinq rubriques qui organisent le livre: les grands opérateurs, les représentants associatifs, les opérateurs qui font la différence, les responsables de l’ONMT, les meilleurs ambassadeurs et la nouvelle génération. L’ouvrage a ainsi l’originalité de jeter la lumière de la même manière, aussi bien sur les grands patrons de grands groupes, que sur ceux qui sont en contact direct avec les touristes, qu’ils soient serveur, concierge d’hôtel, réceptionniste ou cuisinier … sans oublier les agents de voyage, les guides et les restaurateurs. "Mon Maroc" est pour l’instant disponible dans quelques librairies de Rabat et Casablanca, mais il sera diffusé à plus grande échelle dès l’ouverture des frontières et la reprise de l’activité touristique, assure-t-on.