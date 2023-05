Mois du patrimoine à Marrakech: Vernissage d' une exposition sur le mobilier makhzanien

09/05/2023

Le vernissage d’une exposition patrimoniale intitulée "Le mobilier makhzanien : savoir-faire et savoir-vivre", a eu lieu, vendredi à Marrakech.



Initiée par la Conservation du Palais Bahia et le collectionneur Rabii Bibi dans le cadre de la célébration du "Mois du patrimoine 2023", cette exposition met en lumière une collection exceptionnelle de biens culturels provenant de la collection de cet artiste et s’articule autour de trois thèmes : l’art du mobilier, l’art du tissage et l’habit traditionnel makhzanien.



Les œuvres exposées représentent les différentes régions du Royaume et dévoilent l’ingéniosité de l’artisan marocain et la somptuosité de l’art de vivre traditionnel.



En effet, le choix de la thématique de l’exposition est intrinsèquement lié au Palais Bahia en tant que résidence makhzanienne "Dar Lmakhzan", qui fut durant un siècle un haut lieu de la vie politique, administrative, culturelle et artistique.



L’exposition présente ainsi une collection d’habits traditionnels makhzaniens relative aux chefs de tribus, aux notables et aux grandes personnalités marocaines. Elle se distingue par la qualité de ses matériaux, la finesse des techniques de sa réalisation et la richesse des styles suivant les conditions climatiques des régions et leur situation politique, financière et sociale.



Les habits sont habituellement accompagnés par des armes traditionnelles notamment des poignards et des poudriers, symbole de force et de puissance.



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l'information en continu de la MAP, M. Bibi a précisé que ces artefacts font partie d'une collection d'oeuvres qu’il a su préserver durant plus de cinquante ans, expliquant avoir hérité ce travail et cette passion de son grand-père et de son oncle qui s'intéressaient à ces œuvres rares dans l’objectif de contribuer à la préservation du patrimoine marocain dans sa diversité, surtout que chaque tribu ou douar jouissait d’une caractéristique qui le distinguait dans cet art traditionnel.



Il a également souligné que les oeuvres exposées reflètent la singularité et la richesse de la culture marocaine, ainsi que l’ingéniosité et le savoir-faire de l’artisan marocain qui œuvre à donner une touche de modernité à ce genre d’habits, relevant l’existence d’artisans dans de nombreuses régions du Royaume, à l’instar de Rehamna, Azemmour et Azilal, qui accordent un intérêt particulier à ces produits, comme en témoigne l’engouement de la majorité des Marocains pour ces habits notamment à l'occasion des fêtes religieuses.



Pour sa part, la conservatrice du Palais Bahia, Hanane Labchir, a indiqué que cette exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mois du patrimoine, notant qu’il s'agit d'une collection muséale rare aux multiples valeurs esthétiques, historiques et artisanales.



Et d’ajouter dans une déclaration similaire que l'exposition s’articule autour de trois thèmes essentiels qui se rapportent à l'art du mobilier, à l’habit traditionnel makhzanien et à l’art du tissage mettant en lumière plusieurs tapis traditionnels et authentiques de différentes régions du Royaume, se distinguant par leurs dimensions, aspects esthétiques et techniques de tissage, donnant ainsi une image rayonnante de l’histoire et de l'art de vivre marocain.



A noter que cette exposition est la troisième de l'artiste Rabii Bibi, après celles organisées en France et au "Musée berbère" des jardins Majorelle dans la cité ocre.