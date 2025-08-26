Mohamed Salem Echarkaoui : La réception offerte par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan aux enfants maqdessis illustre l'intérêt constant porté par SM le Roi à la Ville Sainte et ses habitants

La réception offerte, lundi au Palais Royal de Tétouan, par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan aux enfants maqdessis participant à la 16e édition des colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, illustre la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure la Ville Sainte, ainsi que l’intérêt constant porté par le Souverain aux Maqdessis, a affirmé le directeur chargé de la gestion de l’Agence, Mohamed Salem Echarkaoui.



Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réception, tenue sur Ordre de SM le Roi, M. Echarkaoui a exprimé la fierté de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif de ce noble geste Royal, affirmant que la supervision personnelle par le Souverain de l'action de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif renforce davantage l'engagement de l'Agence à poursuivre les efforts pour accomplir ses missions au service d’Al Qods et des Maqdessis, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste.



Et de relever que jusqu’à l’édition actuelle des colonies de vacances, baptisée "Harat Al Maghariba", quelque 800 enfants (filles et garçons) représentant l’ensemble des écoles d’Al Qods ont bénéficié de ce programme, accompagnés de 80 encadrants palestiniens, notant que certains de ces encadrants avaient pris part, lors de leur enfance, aux premières éditions de ces colonies de vacances.



M. Echarkaoui a souligné que les colonies de vacances de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif constituent une expérience humaine utile et inspirante qui contribue à forger la personnalité de l’enfant.



Outre une occasion de voyage et de divertissement, ces colonies offrent l'opportunité pour l’apprentissage et l’acquisition de connaissances et de compétences, ainsi que pour découvrir le Royaume, un modèle de stabilité et de développement porteur de valeurs d’unité, de liberté, de justice, de paix et de coexistence.