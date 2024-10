Mohamed Rabie Khlie : Le Royaume est engagé dans un plan d'envergure de développement du réseau ferroviaire

30/10/2024

Le directeur général de l'Office national des chemins de fer (ONCF), Mohamed Rabie Khlie, a indiqué, lundi à Rabat, que le Maroc s'est engagé, après l'expérience réussie du train à grande vitesse, dans un plan d'envergure pour développer le réseau ferroviaire pour la période 2024-2030, en coopération avec les entreprises françaises.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron, M. Khlie a souligné que l'expérience marocaine en matière de train à grande vitesse "a obtenu des résultats très satisfaisants", notant que plusieurs projets portant sur ce domaine sont prévus "avant l'organisation de la Coupe du monde 2030".



A cet égard, M. Khlie a souligné que le secteur ferroviaire revêt une importance capitale, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rapporte la MAP.

Il a expliqué que, dans le cadre des nouveaux projets, la ligne à grande vitesse prévue entre Kénitra et Marrakech sera prolongée sur une longueur de 430 km, soulignant qu'il existe de nombreux appels d'offres, notamment ceux liés aux trains à grande vitesse, Alstom ayant remporté l'un d'entre eux après avoir soumis la meilleure offre en termes de coût et de qualité du produit.



Les appels d'offres concernaient également l’accompagnement de l'ONCF, remporté par un groupement composé d'un bureau d'études marocain et de deux bureaux français, et un autre portant sur l'acquisition d'aiguillages ferroviaires, remporté par une autre entreprise française, a-t-il dit.