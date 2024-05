Mohamed Ouassil réussit l'ascension du mont Visevnik

17/05/2024

L'alpiniste marocain Mohamed Ouassil a réussi, mercredi, à atteindre le sommet du mont Visevnik en Slovénie, dont l'ascension est la plus technique dans le pays.

Ce sommet est l'un des plus populaires en Slovénie, où l’alpiniste marocain prépare l’ascension du plus haut sommet du monde l’année prochaine.



Ouassil, originaire de Casablanca, a indiqué que Visevnik ne figure pas sur son projet d’escalader les sept plus hauts sommets du monde, mais son ascension intervient dans le cadre de ses préparatifs pour sa prochaine aventure qui consiste à atteindre le sommet de la plus haute montagne au monde en avril prochain.



Contacté par la MAP, il a fait savoir que son programme d’entraînements comporte également les montagnes de l’Atlas et de l’Himalaya au Népal, qui culminent à plus de 7000 m.



Il a souligné que la Slovénie dispose de plusieurs sommets qui ne sont pas très hauts mais sont difficiles à gravir, ajoutant que l’ascension est plus difficile à cause de la neige, du brouillard ainsi que des pistes escarpées.



L’alpiniste marocain a escaladé plusieurs sommets en Europe, en Afrique, en Amérique du Sud et en Russie. Son dernier exploit est l’ascension de la montagne Aconcagua qui culmine à 6960,8 mètres au nord-ouest d’Argentine, après une première tentative en 2018.



Ce nouvel exploit est le quatrième du genre réalisé par Ouassil, après avoir atteint à deux reprises le plus haut sommet d’Afrique, le Kilimanjaro en Tanzanie (2017 et 2019) et le sommet ElBrouz en Russie en 2017.