Mohamed Ouahbi : Un résultat logique

06/05/2025

Le match nul de la sélection marocaine (0-0) avec l’équipe nigériane, lors de la deuxième journée du groupe B de la CAN U20, est "logique", a indiqué le sélectionneur national Mohamed Ouahbi, dimanche au Caire, se disant "satisfait" du rendement des joueurs.

Le résultat est positif vu la force de l’adversaire, a affirmé Ouahbi lors de la conférence de presse d’après match.



Les joueurs étaient animés par la volonté de glaner les trois points, a souligné le coach national, ajoutant que lors d’une partie cadenassée, le rendement des joueurs marocains était bon sur les plans physique et tactique, avec un équilibre entre les aspects défensif et offensif, malgré un manque de précision parfois.



Les joueurs sont appelés à maintenir leur esprit solidaire pour pouvoir aller loin dans la compétition, a-t-il suggéré, affirmant que l’objectif est de signer une victoire lors de la prochaine sortie contre la Tunisie.



Ouahbi a indiqué que Aït Boudlal souffre d’une blessure musculaire et aura besoin de temps pour se remettre, alors que Zabiri pourrait jouer le prochain match en cas de guérison totale.



De son côté, l’entraîneur de l’équipe nigériane, Aliyu Zubairu, a qualifié de "juste" le résultat de ce match, précisant qu’il a opté pour un jeu tactique strict pour faire face à la puissance de l’équipe du Maroc.



Il a estimé que le match contre l'équipe du Kenya n’est pas gagné d’avance, vu la prestation de cette dernière lors de son premier match contre le Maroc.