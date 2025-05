Mohamed Ouahbi : Nous sommes déterminés à glaner le titre

17/05/2025

La qualification de la sélection marocaine pour la finale de la CAN des moins de 20 ans de football est "logique", a indiqué, jeudi au Caire, le coach Mohamed Ouahbi, affirmant que ses poulains sont déterminés à glaner le titre continental.



Les joueurs ont gardé leur calme et leur solidarité tout au long du match et doivent être fiers de leur prestation, a souligné Ouahbi lors d’une conférence de presse, suite à la victoire contre l’Egypte (1-0), en demi-finale.



Après une première mi-temps verrouillée, les joueurs ont tenté de maîtriser le rythme du match et de créer la supériorité numérique en engageant les latéraux, a-t-il expliqué.

S'agissant de la finale contre l'Afrique du Sud, Ouahbi prédit qu'elle sera à la hauteur des attentes du public, louant le rendement des joueurs et leur détermination à signer un bon résultat.



De son côté, le capitaine de l’équipe nationale, Houssam Essadak a indiqué que la partie n’était pas facile devant des Egyptiens évoluant à domicile, ajoutant que la finale sera l’occasion de rééditer l’exploit de 1997.



Concernant sa désignation "homme du match", Essadak a affirmé que cette reconnaissance est le fruit d’un travail de groupe, assurant que l’équipe nationale fera de son mieux pour ramener le trophée au Maroc.



Pour sa part, l’entraîneur de la sélection égyptienne, Oussama Nabih a félicité l’équipe du Maroc et lui a souhaité bonne chance, ajoutant que les joueurs égyptiens, animés par la volonté de filer en finale, ont produit un bon match.



Le Caire : Houdaifa El Hajjam (MAP)

Divers

Championnat D2

La Botola Pro D2 de football arrivera à son terme ce dimanche. Le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 16 heures selon le programme suivant :

CAK-RAC, OD-JSM, KACM-USYM, KAC-WAF, RCOZ-RBM, SM-OCK, USMO-CJBG et CAYB-MCO







Handball

L'équipe de Mountada Derb Sultan a battu Widad Smara par 34 buts à 25, jeudi au Caire, en match du groupe A comptantpour le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes de handball.

Dans le groupe B, l’AS FAR a perdu face à l’Espérance de Tunis par 32 buts à 23.

Le groupe A se compose de Widad Smara et de Mountada Derb Sultan du Maroc, de la Jeunesse Kinshasa de la RD Congo, du Zamalek d'Egypte, de FAP du Cameroun et d’Al Ahly de Libye.

Le groupe B comprend l'AS FAR du Maroc, Red Stars de la Côte d’Ivoire, l'Espérance de Tunis, tenante du titre, Al Ahly d'Egypte, Fans du Cameroun et Etoile de la RD Congo.

++++++++++++++++++++++++++++++++

Polo

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, la Fédération Royale marocaine de polo organise la 5ème édition du Trophée international Mohammed VI de polo du 19 au 25 mai au Club Polo de la Garde Royale à Rabat et au "PGH La Palmeraie Polo Club" à Assilah.

Cet événement sportif international mettra en compétition huit équipes de polo, dont l'équipe nationale du Maroc, aux côtés d’équipes venant de pays de grande renommée dans le monde du polo, indique un communiqué de la Fédération Royale marocaine de polo.

Ce rendez-vous est une opportunité de rivaliser avec les grandes écoles de la discipline, tout en offrant au public une semaine de sport pleine de passion et de compétitivité. Le match d'ouverture et la grande finale du Trophée auront lieu au Club Polo de la Garde Royale à Souissi Rabat.

Au-delà de sa portée sportive, le Trophée international Mohammed VI de polo incarne l'ambition du Royaume du Maroc de promouvoir le Polo et de mettre en lumière l'excellence des infrastructures sportives marocaines au niveau international, tout en consolidant les liens d'amitié avec les nations participantes, conclut le communiqué.