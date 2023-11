Mohamed Ouahbi: L'objectif est de construire une équipe compétitive et remporter le tournoi UNAF

13/11/2023

La sélection marocaine des moins de 20 ans entamera lundi sa participation au Tournoi UNAF en Tunisie (natifs 2005-2006), par un match face à la Libye avec pour objectif de construire une équipe "compétitive" et remporter le tournoi, a indiqué l’entraîneur national Mohamed Ouahbi.



“Construire une équipe ne veut pas dire ne pas gagner nos matchs. Ceci dit, le but de remporter tous nos matchs du tournoi ne signifie pas non plus que je vais aligner les mêmes à chaque sortie”, a déclaré à la MAP l’entraîneur Ouahbi.



Et l’entraîneur national U20 d’expliquer sa stratégie lors de ce tournoi organisé du 11 au 22 novembre en Tunisie: “ Nous sommes venus avec seulement trois joueurs natifs de 2006, étant que le reste du groupe des internationaux nés en cette année participent actuellement à la Coupe du monde U17".



"Par ailleurs, ces joueurs natifs de 2006 renforceront notre groupe après le Mondial. En attendant et vu que c’est la prochaine édition qui sera qualificative à la CAN, je profite de ce tournoi UNAF à caractère amical pour mieux connaître nos joueurs en tentant de nouvelles choses sur le plan tactique. C’est pourquoi, même si je vise de gagner tous les matchs du tournoi dans la perspective de le remporter, je vais faire le turnover afin de donner du temps de jeu à tous”, a-t-il ajouté.



Le Maroc participe au tournoi de l'Union Nord-africaine de football (UNAF) réservé aux natifs 2005/2006, aux côtés de quatre autres nations : l’Egypte, l’Algérie, la Libye et la Tunisie (pays hôte).



A cet effet, l’entraîneur national U20 Mohamed Ouahbi a fait appel à 26 joueurs pour ce tournoi qui se déroulera sous forme d’un mini championnat réparti en cinq journées.

La sélection qui termine première au classement final remportera le tournoi. Par ailleurs, les réunions techniques d’usage devaient se dérouler dimanche et la compétition proprement dite débutera lundi.



Interrogé sur son premier adversaire du tournoi, l’entraîneur national Mohamed Ouahbi a relevé que la Libye est toujours difficile à jouer. "C’est une sélection qui a toujours deux individualités au moins qui font la différence. Lors du dernier tournoi UNAF, nous avons perdu contre la Libye, ce qui nous a privés de la qualification à la CAN. Nous avons donc une revanche à prendre. Il n’y a pas mieux que de gagner pour prendre notre revanche d’autant qu’il s’agit de notre premier match du tournoi.”



"Nous avons une équipe compétitive qui a toutes les qualités requises pour remporter ce tournoi UNAF. Toutefois, toutes les sélections participantes se valent. Je suis persuadé que le sacre se jouera sur des détails. C’est aussi vrai pour les deuxième et troisième marches du podium”, a-t-il conclu.



Voici, par ailleurs, le programme des cinq journées du Tournoi UNAF, édition 2023 (natifs 2005/2006) :



1ère journée (Lundi 13 novembre 2023) : 1er match : Libye-Maroc 2e match : Tunisie-Algérie

2e journée (Mercredi 15 novembre 2023) : 3e match : Maroc-Algérie 4e match : Egypte-Libye

3e journée (Vendredi 17 novembre 2023) : 5e match : Algérie-Egypte 6e match : Maroc-Tunisie

4e journée (Dimanche 19 novembre 2023) 7e match : Algérie-Libye 8e match : Tunisie-Egypte

5e journée (Mardi 21 novembre 2023) 9e match : Egypte-Maroc 10e match : Libye-Tunisie



Liste des joueurs convoqués

Abdeslam Lechehab (FUS Rabat), Faiçal El Meziani (Genk/Belgique), Ilyas Boumesoudi (Den Bosch/Pays-Bas), Naim Biyar (Bologna/Italie), Mouad Dahak (Académie Mohammed VI de football), Anas El Mekkaoui (FUS Rabat), Samir Mrabet (Strasbourg/France), Houssam Seddak (Académie Mohammed VI de football), Rachad Fettal (Deportivo Almeria), Brahim Kalidi (Standard de Liège/Belgique), Tarik El Aïssaoui (Troyes/France), Reda Laalaoui (FUS Rabat), Bilal Lorendon (PS Germain/France), Ahmed Khatir (SK Beveren/Belgique), Youssef Lekhdim (Real Madrid/Espagne), Ali Maamar (Anderlecht/Belgique), Othmane Maama (Montpellier/France), Adam Moursli (Auxerre/France), Ilyas Moutiq (Hassania Agadir), Rafik El Arioui (Utrecht/Pays-Bas), Rachid Sayah (Espanyol de Barcelona/Espagne), Anas Tajouart (Anderlecht/Belgique), Yassir Zabiri (Académie Mohammed VI de football), Sebtaoui Nail Moutha (Anderlecht/Belgique), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR) et Marouane Sebbar (Feynoord Rotterdam/Pays-Bas).