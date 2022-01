Mohamed Mouhib : Des lieux et des espaces appropriés ont été réservés pour la tenue dans les meilleures conditions du XIème Congrès national

13/01/2022

Le président de la Commission de la logistique, Mohamed Mouhib, a affirmé que la préparation matérielle et logistique est d'une grande importance pour assurer le succès des travaux du XIe Congrès national de l’USFP qui se tiendra les 28, 29 et 30 janvier et qui coïncide avec l'anniversaire du soulèvement de 1959 ayant conduit à la création du Parti des forces populaires.



«Nous œuvrons à garantir toutes les conditions matérielles et techniques, notamment les conditions démocratiques qui permettent aux Ittihadis, premièrement, d'exprimer leurs points de vue et leurs positions et de contribuer à enrichir les résolutions et recommandations du Congrès dans de bonnes conditions et en respectant toutes les opinions ; et, deuxièmement, que les travaux du XIe Congrès national aboutissent à l’émergence de nouvelles élites dans la direction du parti aux niveaux régional et national», a assuré Mohamed Mouhib dans un entretien accordé à Al Ittihad Al Ichtiraki.



«Afin d'assurer toutes les conditions matérielles, techniques et communicatives, les lieux et espaces appropriés ont été réservés pour la tenue et le bon déroulement des travaux du XIe Congrès national dans toutes les régions du Royaume», a encore affirmé le président de ladite Commission, soulignant qu’elle a tenu plusieurs réunions, au cours desquelles la discussion a porté sur les tâches fondamentales de cette Commission et les axes de son travail.

En ce sens, ladite Commission a élaboré une vision générale résumant les mesures et procédures qui seront mises en œuvre, avec l'approbation d'une feuille de route et d'un calendrier pour la préparation et le suivi quotidiens afin d’assurer les conditions appropriées pour recevoir et organiser les travaux du Congrès national dans un climat propice.



Selon lui, vu le contexte de crise sanitaire dans notre pays, le Conseil national du parti a décidé d’organiser les travaux du Congrès national en distanciel à travers la mise en place de plateformes régionales, alors que la suite des travaux se déroulera en présentiel à Bouznika.

«La Présidence du Congrès supervise le déroulement de ses travaux, l’approbation des projets de rapports élaborés par la Commission préparatoire et l'élection des membres du Conseil national dans la région, des membres du secrétariat régional et du Premier secrétaire du parti», a tenu à préciser Mohamed Mouhib qui est également membre du Bureau politique de l’USFP.



Il a également indiqué que l’élection des congressistes se déroulera jusqu'au 16 janvier selon un calendrier précis sous la supervision de la Commission préparatoire et des instances partisanes compétentes aux niveaux national, régional et provincial et ce, conformément aux dispositions du statut interne du parti.



Selon lui, au cours de la troisième phase, soit avant la tenue du Congrès, la Commission de la logistique se chargera de préparer, aux niveaux central et régional, les différentes installations nécessaires pour l'accueil, la restauration et l'hébergement des congressistes, la salle plénière, les travaux des commissions, les bureaux de vote, pour assurer le bon déroulement des travaux du Congrès.



