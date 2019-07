Mohamed Mizzian signe au Betis

13/07/2019

Le joueur hispano-marocain Mohamed Mizzian s'est engagé au Betis pour la saison 2019-2020, a annoncé jeudi le club espagnol.

L'attaquant marocain, âgé de 19 ans, se distingue par sa capacité à déborder et ses performances importantes, qui lui ont permis d'intégrer le Real Madrid en janvier dernier, indique le club dans un communiqué publié sur sa page web.

"Joueur référence en attaque, il a toujours en tête le positionnement du gardien adverse. Mizzian se distingue par son sens du but, sa capacité à se démarquer et sa précision sur les frappes instantanées", relève de son côté le club merengue.

Sur les 13 matchs qu'il a joués dans les catégories inférieures du Real Madrid, Mohamed Mizzian a marqué 5 buts.

La pépite hispano-marocaine était également passée par les catégories inférieures du FC Rusadir et du FC de Saint-Jacques-de-Compostelle.