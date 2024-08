Mohamed Lakhssassi tire sa révérence

Les condoléances du Bureau politique de l’USFP

25/08/2024

Mohamed Lakhssassi, l’un des dirigeants de l’USFP et ancien ambassadeur du Maroc en Syrie, a tiré sa révérence jeudi 22 août 2024.



Il a débuté sa carrière politique en occupant le poste de secrétaire général de l'Union nationale des étudiants marocains, lors de son 13ème Congrès tenu en 1970, alors que le Maroc vivait au rythme des années de plomb.



Le défunt a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l’USFP. Il a également été élu à maintes reprises au Parlement représentant la ville de Marrakech.



En ces douloureuses circonstances, le Bureau politique de l’USFP, présidé par Driss Lachguar, présente, au nom de tous les militants de l’USFP ses plus sincères condoléances et ses sentiments de compassion à sa famille, implorant le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir dans Son vaste paradis.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.