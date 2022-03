Mohamed Ismaili Alaoui : Le RBM vise le retour à la cour des grands

25/03/2022

Le club du Raja de Béni Mellal de football vise lors de l'actuelle saison sportive d’occuper les premiers rangs du classement général de la Botola Pro D2 pour pouvoir accéder dès l’année prochaine au championnat élite, a indiqué son entraîneur Mohamed Ismaili Alaoui.



"Nous avons réussi cette année à nous imposer comme une équipe forte et de haut niveau capable d'accéder à la Botola Pro D1", a affirmé M. Alaoui dans une interview à la MAP.



Le Raja de Béni Mellal occupe aujourd’hui la 3ème position au tableau du classement général de la Botola Pro D2 derrière des clubs historiques comme le Moghreb de Tétouan et l’Union Touarga, a-t-il fait observer.



Le technicien national a en outre souligné que le défi principal reste toujours de faire une bonne prestation, d'améliorer la position du club au classement et de se maintenir au sein de la division professionnelle car le Raja de Béni Mellal a terminé la saison dernière avec 36 points au compteur évitant in extrémis la relégation.



“Aujourd'hui on est en train de reconstituer l’équipe étant donné que 95% de l’effectif titulaire a quitté le club”, a-t-il relevé, notant que le but est d’abord de créer un groupe homogène capable de concurrencer les autres équipes et de surmonter les lacunes de la saison passée pour pouvoir décrocher un des deux tickets du championnat d'élite.



Pour ce faire, le club a veillé à renforcer ses rangs avec cinq nouveaux joueurs pour consolider ses chances dans la Botola Pro D2.



“Cinq nouveaux joueurs ont été recrutés au titre du mercato d’hiver, dans le but d’injecter un sang neuf dans l’équipe pour mieux aborder la phase retour”, a insisté M. Alaoui, ajoutant que le club ambitionne de former un groupe compétitif, capable de mettre en difficulté les autres équipes en lice dans le championnat de deuxième division et pourquoi pas occuper les premiers rangs du classement général pour accéder à la Botola Pro D1.



Il a souligné à ce propos que l’équipe mérite une meilleure position que celle qu’elle occupe actuellement derrière le Moghreb de Tétouan et l’Union Touarga après 22 journées du championnat avec 12 matchs nuls dont six peuvent être considérés comme des victoires manquées.



“Lors de certaines rencontres, les joueurs ont eu plusieurs occasions de buts mais manquaient malheureusement d'efficacité offensive bien qu’ils soient bien préparés physiquement et techniquement”, a-t-il déploré, précisant que l’équipe compte 36 points jusqu’à présent avec 8 victoires et 2 défaites face à l’Association sportive de Salé et Olympique Dcheira.



Mohamed Ismaili Alaoui est titulaire d’un Master en “entraînement et gestion sportive”. Il a officié en tant qu’encadrant sportif à l'Académie Mohammed VI de Football et a évolué en tant que joueur au sein de plusieurs clubs nationaux (Hassania Union Sport d'Agadir, Fath Union Sports de Rabat, La Jeunesse sportive Massira). Sa carrière d’entraîneur, il l’a démarrée avec le club de la Renaissance de Zemamra.