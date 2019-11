Mohamed Ihattaren opte pour la sélection néerlandaise

03/11/2019 Libé

Mohamed Ihattaren a choisi son camp.Il ne portera pas les couleurs duOnze national, puisqu’il a préféré celles des Oranjes. L’information a été annoncée, dimanche, par le site officiel de la Fédération néerlandaise KMVB.Ihattaren a indiqué qu’il a pris cette décision après avoir longuement réfléchi et consulté sa famille. «J'y réfléchis depuis longtemps et j'ai aussi beaucoup discuté avec ma famille. En fin de compte, nous avons prisla décision d'opter pour l'équipe nationale néerlandaise. Ils ont beaucoup fait pour moi dansles équipes de jeunesreprésentatives, j’ai tout passé en revue là-bas et c’est difficile de partir. Depuis pas moins de 14 ans, je joue avec les Pays-Bas et j'ai remporté le titre de champion d'Europe avec les moins de 17 ans. C'est bien que je puisse continuer comme ça », a-t-il fait savoir au site KMVB. Le choix de jouer pour la Hollande a fait un heureux, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman en l’occurrence. Celui-cise ditsatisfait, affirmant que «Mo est un très jeune joueur qui connaît un développementfantastique et joue maintenant au PSV… Son choix est en tout cas un beau signal aux autres joueurs confrontés au même choix. C'est vraiment important pourle football néerlandais ».