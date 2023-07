Mohamed Cheikh Biadillah : La continuité du partenariat Maroc-UE consacre la légitimité de l'exploitation par le Royaume de ses côtes du nord au sud

16/07/2023

La continuité du partenariat entre le Maroc et l'Union Européenne dans le domaine de la pêche consacre la légitimité de l'exploitation par le Royaume de ses côtes du nord au sud, a affirmé, vendredi, l'ancien président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc-UE, Mohamed Cheikh Biadillah.



Dans une déclaration à la MAP, l'ancien président de la Chambre des conseillers a mis l'accent sur la nécessité de prendre en compte les intérêts suprêmes du Royaume et de négocier au sujet de ceux-ci en position de force, afin de consolider ce partenariat dans un esprit gagnant-gagnant.



Ce partenariat revêt une importance capitale aussi bien pour le Maroc que pour l'UE, compte tenu de son rôle important dans le renforcement des relations de coopération entre les deux parties, notamment sur le plan économique, a poursuivi l'ancien ministre.



Dans un communiqué conjoint, publié à l’issue de la 5ème session de la Commission Mixte chargée du suivi de l’Accord de Partenariat dans le domaine de la pêche durable, tenue jeudi à Bruxelles, l'UE a réitéré "la plus haute importance" qu’elle accorde à son partenariat avec le Royaume du Maroc en matière de pêche, et "l’intérêt essentiel" qu’elle attache à sa poursuite "dans un esprit de confiance, de solidarité et d’intérêt mutuel".