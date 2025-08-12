Mohamed Bouzoubaâ nouveau président du MAS de Fès

Le Maghreb Association Sportive (MAS) de Fès a tenu, dimanche, son assemblée générale ordinaire à l'issue de laquelle il a été procédé à l’élection à l'unanimité de Mohamed Bouzoubaâ, nouveau président de l'Association.



Mohamed Bouzoubaâ, succède à Hicham Chakour, qui a présenté sa démission en juillet dernier. Il occupait le poste de président du club depuis juillet 2024.

La rencontre a vu également l’annonce de la liste des membres du nouveau bureau dirigeant qui sont au nombre de douze.



L'assemblée a également été marquée par l'approbation des rapports moral et financier pour la saison sportive 2024/2025 qui donnent un aperçu sur les défis et les réalisations du club au cours de la dernière saison.



Le rapport moral détaille le bilan des performances sportives du club, en revenant sur les projets relatifs au centre de formation et à l’école du club, le chantier de la formation et de la qualification des ressources humaines, ainsi que sur le partenariat avec la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) et l’OCP et la relation entre l’Association et la société sportive.



L’assemblée a examiné par ailleurs la liste des nouveaux adhérents du club. Cette liste comprend 43 nouvelles demandes d’adhésion. L’assemblée a décidé, par ailleurs, la création d’une commission des sages qui rassemblera certaines personnalités ayant servi le club.



Intervenant à cette occasion, le nouveau président s’est félicité de la confiance placé en lui par les composantes du club, ajoutant que l’heure est à l’ouverture d’une nouvelle page dans l’histoire du club avec l’implication de tous, y compris "les supporters du MAS qui accompagnent le club dans toutes les circonstances".



M. Bouzoubaâ s’est dit déterminé en compagnie des membres de son bureau à œuvrer pour permettre au club de retrouver ses périodes fastes et sa place parmi les grands clubs de l'élite du football au niveau national et continental, appelant l’ensemble des composantes du club a l’unité et à œuvrer pour l’intérêt de ce club emblématique.



Il a noté que l'accent sera mis, dans la prochaine période, sur la restructuration du club à travers l’instauration des principes de la bonne gouvernance, l’évaluation et la reddition des comptes, appelant à l’adhésion de tous à ce projet ambitieux.



L’assemblée s’est déroulée en présence notamment du président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdessalam Belkchour, du représentant de la FRMF et des adhérents du MAS.